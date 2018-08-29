Медведев поручил кабмину проработать изменения пенсионной системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в сжатые сроки подготовить инициативы по изменению пенсионной системы, которые были сформулированы главой государства. Такое поручение он дал сразу после выступления президента Владимира Путина — в полдень глава государства объявил о смягчении пенсионной реформы. Открывая селекторное совещание о готовности системы образования к новому учебному году, премьер напомнил, что вопрос повышения пенсионного возраста на протяжении последних месяцев находился в центре общественного внимания и обсуждался на различных уровнях. Дискуссии порой были весьма жесткими, но такой диалог был необходим, отметил он.

— Правительство, естественно, как автор законопроекта самым внимательным образом следило за ходом обсуждения и принимало максимальное участие в этой непростой и очень важной работе, — сказал Дмитрий Медведев. — Президент провел несколько совещаний с членами правительства по вопросу изменений пенсионной системы, где обсуждались определенные подходы — как результат диалога законодателей с экспертами и обществом. И сделал только что свои предложения. Теперь предстоит воплотить их в жизнь.

Это серьезная работа, которая требует от правительства особой ответственности, отметил глава правительства. Ранее законопроект, который касается изменений пенсионной системы, уже прошел первое чтение в Госдуме. Кроме того, в парламенте состоялись общественные слушания. Также депутаты «Единой России» провели серию встреч с гражданами в регионах, чтобы не только разъяснить предстоящие перемены, но и собрать мнения на местах.

Глава государства предложил увеличить пенсионный возраст для женщин на пять лет, а не на восемь, как это было указано в проекте закона. Также власти должны предусмотреть ряд льгот и правовую защиту граждан пенсионного и предпенсионного возраста.

В частности, необходимо предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей. Если у женщины трое детей, то она сможет выйти на пенсию на три года раньше. Если четверо детей — на четыре года раньше. А для женщин, у которых пять и более детей, всё должно остаться как сейчас, они смогут выходить на заслуженный отдых в 50 лет.

Также глава государства предложил для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в ближайшие два года, установить особую льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

Помимо этого президент считает необходимым установить для работодателей административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан из-за их возраста.

Было поручено закрепить в законодательстве и увеличение максимального размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста более чем в два раза — с 4,9 тыс. рублей, как сейчас, до 11,3 тыс. с 1 января 2019 года — и установить период такой выплаты в один год.

В заключение премьер еще раз подчеркнул, что предложения, сформулированные президентом, должны быть реализованы в кратчайшие сроки.

Перейдя к повестке совещания, председатель правительства предложил обсудить готовность школ к новому ученому году: оборудование классов и пищеблоков, нехватку учебников и детских автобусов, а также меры, принятые для обеспечения безопасности в образовательных организациях, и выполнение санитарных норм. Последнему вопросу уделили особое внимание — в ряде регионов есть школы, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта. И по-прежнему есть учреждения без водопровода, центрального отопления, канализации и теплых санузлов.

Руководителю аппарата правительства Константину Чуйченко и главе Минпросвещения Ольге Васильевой было поручено подготовить предложения о дисциплинарной ответственности высших должностных лиц субъектов, которые не обеспечили выполнение санитарных норм. Глава правительства также потребовал от глав регионов подробного отчета за срыв капремонта в школах нескольких регионов.

На совещании затронули тему дошкольного образования. Премьер отметил, что за последние годы было создано примерно 1,5 млн дополнительных мест. Ситуация в разы лучше, чем пять лет назад, когда устроить ребенка в детский сад было действительно нелегко. Но начатую работу всё равно нужно довести до конца, добавил Дмитрий Медведев. Обсудили на совещании в правительстве и проблемы высшей школы. Премьер министр подчеркнул: важно, чтобы за каждым вузовским дипломом были реальные знания, а высшие учебные заведения выпускали готовых к работе, квалифицированных специалистов.