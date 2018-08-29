Оптимизация пенсионной системы, которая назрела давно, будет проведена в ближайшие годы. Свою позицию по этому резонансному вопросу высказал президент Владимир Путин в специальном обращении к гражданам страны, фактически поставив точку в широком обсуждении этой важной, затрагивающей интересы практически каждого гражданина темы.

Нужно отметить, что напрямую к стране, к каждому гражданину глава государства обращался всего несколько раз за 17 лет. По социально-экономической тематике — впервые. Представляется, что это связано в первую очередь с тем, что президента, как и каждого гражданина, беспокоит этот вопрос.

Демографическая картина нашего общества такова, что фактически поколение 1990-х годов приближается по численности к военным поколениям 1942–1944 годов. Сказать, что эта картина угрожающе опасна, — ничего не сказать.

Последние несколько лет правительством прорабатывались варианты оптимизации пенсионной системы. Каждый из возможных предлагаемых был хуже нынешнего. Тянуть больше с этими преобразованиями нельзя. Взвесив все «за» и «против», было решено начать эти качественные изменения в пенсионной системе сегодня. Сейчас самый низкий уровень безработицы с 1991 года. Резервы и экономическая ситуация в целом позволяют провести необходимую реформу пенсионного обеспечения.

Конечно, можно было ничего не менять и на шесть лет резервов бы хватило, но тогда с серьезными социальными проблемами столкнулись бы те, кто идет следом. Если ничего не делать, то пенсионная система деградирует и в итоге приведет к обнищанию пенсионеров, социальному кризису и, как следствие, станет угрозой безопасности государства.

Важно отметить, что за эти годы удалось реализовать ряд государственных проектов по повышению рождаемости, снижению смертности. Продолжительность жизни поднялась до 73 лет. Россия по темпам роста этого показателя вышла на передовые позиции в мире. К 2021 году планируется довести продолжительность жизни до 80 лет и более.

Таким образом, сегодня сложились условия для минимально болезненной для общества оптимизации пенсионной системы будущего.

Политики вообще не любят принимать подобные непопулярные решения. А Владимир Путин не просто политик, он лидер нации.

На прошлой неделе прошли открытые широкие слушания по этому резонансному законопроекту в Государственной думе. Кроме депутатов, представителей правительства, Счетной палаты и экспертов в дискуссии приняли участие и представители заинтересованных групп граждан. Многое из того, что было предложено на слушаниях, поддержал президент.

Особенно отмечу сохранение федеральных и региональных льгот на весь переходный пятилетний период. А это существенная часть так называемого пенсионного пакета. Льготный режим выхода на пенсию зафиксирован для особых категорий граждан: многодетные матери, люди с особыми условиями труда, работники сельского хозяйства. Пенсионерам, живущим в сельской местности, к примеру, уже с 1 января 2019 года будут выплачивать 25-процентную надбавку к фиксированной страховой пенсии — тем, у кого не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве.

Также президентом даны поручения правительству и парламенту о законодательном оформлении государственных гарантий сохранения рабочих мест для людей предпенсионного возраста. Кабмин должен предложить реальные стимулы для работодателей, чтобы те были заинтересованы принимать и сохранять на работе таких граждан.

Эти меры приведут только к улучшению положения людей старшего поколения в обществе. Сохранится норма досрочного выхода на пенсию по стажу. При этом сам период трудового стажа сокращается для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42.

Сами изменения в пенсионной системе — это защита людей старшего поколения от бедности. И президент дал публичные гарантии каждому гражданину справедливости в реализации изменений пенсионной системы.

Очевидно, что все политиканы и «критики», кто попытался в популистском угаре «попиариться» на оптимизации пенсионной системы, потерпят поражение. Сейчас пора всем приступать к работе. Дискуссия окончена.

Автор — директор Международного института новейших государств

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