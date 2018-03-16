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Три года назад прошла реформа детдомов, и принципы жизни в сиротских учреждениях полностью поменялись. Пребывание ребенка в них постарались сделать максимально приближенным к условиям жизни в семье. Что же действительно удалось изменить? Практически во всех центрах содействия семейному воспитанию ребенка (так теперь называются детские дома) сделаны ремонты, полностью переформатировано пространство. Центры больше похожи на квартиры: стоят плиты, холодильники, столы. Дети разделены на малые группы до восьми человек, у каждой постоянный воспитатель. Но ребята по-прежнему ходят в столовую, где готовят повара, а моют посуду и убирают нянечки. Получается, что дети «наблюдают» плиту, холодильники, а при выходе из учреждения просто не знают, что с этим делать.

Вряд ли можно говорить о готовности к выходу в обычную жизнь не только в бытовом, но и в моральном плане. У большинства детдомовцев нет привязанностей, все люди для них — чужие. Тут возникают проблемы и с адаптацией в приемной семье, и в дальнейшем с созданием собственной. Чтобы социализировать этих детей, нужно не только поставить холодильник, но и обратить внимание на компетенции воспитателя. Безусловно, родителем для ребенка он стать не сможет, но очень важно, чтобы воспитатель стал значимым взрослым, авторитетом, который готов оказывать поддержку не только в рамках учреждения.  По сути это единственный взрослый, у которого есть постоянный доступ к ребенку.

Воспитателю необходимо быть эмпатичным, настроенным на сопереживание, готовым понять и поддержать ребенка в разные моменты его жизни. Относиться к сироте как личности, принимать его историю и историю семьи. Специалист должен понимать возрастные особенности, осознавать потребности детей и уметь их обеспечивать, знать, как реагировать на асоциальное поведение, принимать и работать с теми травмами, которые есть у детей. Все должны понимать, что не травмированных детей в учреждениях нет. Это ребята, потерявшие семью. И, как правило, это не единственная травма — могут быть также последствия пренебрежения нуждами, жестокого обращения и даже сексуального насилия.

Поэтому и воспитателей для работы с сиротами нужно готовить отдельно. Пока они учатся вместе с сотрудниками детсадов или школ и получают похожую подготовку. Но у ребенка, который ходит в садик, есть семья, которая даст ему основные навыки жизни дома. Задачи у воспитателя сирот совершенно иные: он должен оказать качественную и комплексную помощь, заполнить те пробелы, которые обычные люди даже не осознают.

При этом, конечно, задача номер один — не создать для ребенка имитацию семьи, а устроить в настоящую. Центр содействия семейному воспитанию должен стать не местом, где ребенок проживет до 18 лет, а потом выйдет в обычную жизнь, а пунктом временного пребывания. Главная задача сотрудников — найти и наладить отношения с биологической семьей. Если же воссоединить ребенка с кровными родственниками не получилось, тогда должны предприниматься шаги к его устройству в приемную семью.

Казалось бы, здесь задача со временем облегчается. Еще четыре года назад в детских домах было 119 тыс. воспитанников, сейчас осталось меньше 50 тыс. Если такая динамика сохранится, то через несколько лет останется 20 тыс. детей. Но уже сегодня в учреждениях остаются самые сложные категории детей. Это подростки, часто с асоциальным поведением. Это дети-инвалиды и сиблинги (большие группы братьев-сестер, которых не разлучают). То есть остаются дети, которых сложно передать в семью на воспитание. Пройдет некоторое время, и задача станет еще сложнее — в детских домах будут жить подростки с криминальным опытом, проблемами алкоголизма и наркомании. То есть дети, которые настолько асоциальны, что для обычной семьи могут быть разрушительны. И тут нам необходимо готовить особых людей, которые смогут справляться с такими сложными категориями. Чтобы эти дети смогли по-настоящему жить, а не остались на обочине жизни.

Автор — писатель, руководитель клуба «Азбука приемной семьи» благотворительного фонда «Арифметика добра»

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