Отчимы и мачехи могут получить право общаться с детьми после развода

Отчимы и мачехи должны иметь возможность общаться с детьми своих супругов даже после развода, полагают в Минобрнауки. Ведомство разрабатывает законопроект, дающий такое право не только кровным родственникам, но и тем, кто фактически воспитывал ребенка длительное время. Сейчас отчимы после развода часто претендуют на общение с ребенком, но законодательно за ними такого права не закреплено, отмечают адвокаты.

Минобрнауки разрабатывает поправки в Семейный кодекс, дающие право на общение с ребенком тем, кто связан с ним не кровно, но эмоционально. Речь идет о людях, которые фактически воспитывали его длительное время — например, новые супруги родителей, то есть отчимы или мачехи. Норма будет закреплена в статьях 55 и 67 Семейного кодекса, и право на общение можно будет защищать в судебном порядке, сообщили «Известиям» в Минобрнауки (сейчас находится в стадии разделения на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования). Поправки в СК направят в правительство до конца года, добавили в ведомстве.

— Законопроектом предлагается установить, что суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка и вправе отказать в удовлетворении требований, — заявили в министерстве.

В нынешней редакции ст. 55 Семейного кодекса сказано, что ребенок имеет право на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Согласно ст. 67, любой из них, если родитель или опекун не позволяет видеться с ребенком, может обратиться в органы опеки. А если и это не помогает, то в суд, который «разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом мнения ребенка».

В Минобрнауки также разрабатывают поправки в Кодекс об административных правонарушениях, следует из плана законопроектной деятельности ведомства на 2018 год. Нынешняя редакция ст. 5.35 КоАП устанавливает ответственность за лишение ребенка права на общение с родителями или близкими родственниками. Она предполагает штраф до 3 тыс. рублей, а при повторном нарушении — до 5 тыс. или административный арест на срок до пяти суток. После принятия поправок аналогичное наказание будет предусмотрено и для тех, кто препятствует общению с фактическим воспитателем.

Административная статья редко применяется даже в отношении кровных родственников, на которых она сейчас распространяется, говорит адвокат Наталья Федоровская, специализирующаяся на бракоразводных процессах. В то же время эти санкции служат серьезным аргументом в руках адвокатов: если один из родителей не позволяет другому общаться с ребенком, он становится сговорчивее, когда юристы рассказывают о возможных последствиях. Особенно многих пугает то, что вслед за административным наказанием суд может пересмотреть решение и о месте жительства ребенка.

Мужчины, пытающиеся добиться права общаться с не родными, но любимыми детьми, которых растили, обращаются к юристу достаточно часто, но всем приходится отказывать — при нынешнем законодательстве это дело бесперспективное, объяснила Наталья Федоровская.

Если малыша ограничивать в связях с важными для него людьми, не имея на то серьезных оснований, это может травмировать его, рассказала «Известиям» первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Юлия Зимова.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин отметил, что когда будет накоплена судебная практика, Верховный суд должен обобщить ее и дать разъяснения: что принимать во внимание и чем руководствоваться при рассмотрении подобных дел.

Разработка поправок в семейное законодательство началась после того, как Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу одного из российских граждан, который был лишен возможности видеться с дочерью. Мужчина не один год вел тяжбу с бывшей супругой за то, чтобы девочка жила с ним, но всё закончилось после того, как женщина сделала генетическую экспертизу, показавшую, что он не является биологическим отцом ребенка.

Страсбургский суд постановил, что тем самым была нарушена ст. 8 Конвенции о правах человека. По мнению судей ЕСПЧ, отношения между приемными родителями и детьми, которые живут вместе на протяжении многих месяцев, представляют собой семейную жизнь, несмотря на отсутствие биологического родства. Кроме того, указали в Страсбурге, российский Семейный кодекс в нынешней редакции несовершенен, поскольку гарантирует право на общение лишь близким родственникам. В то время как каждое дело должно разбираться с учетом интересов ребенка вне зависимости от наличия или отсутствия биологических связей с тем, кто длительное время о нем заботился.