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Ученые рассказали о риске преждевременной смерти после развода

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Развод повышает риск ранней смерти. К такому выводу пришли исследователи из Аризонского университета, пишет издание Tech Times со ссылкой на научный журнал Annals of Behavioral Medicine.

Вывод был сделан по итогам наблюдения за более чем 5,7 тыс. человек начиная с 2002 года, также ученые пользовались данными долгосрочного исследования здоровья людей старше 50 лет, проводившегося в Великобритании.

Участники, которые развелись и не вступили в повторный брак, имели 46-процентный шанс умереть во время исследования, чем те, кто был в браке.

Исследователи предполагают, что причина, по которой здоровье разведенных людей могло ухудшаться, заключается в том, что они были менее удовлетворены жизнью, чем те, кто был женат. А если человек недоволен жизнью, то это приводило к меньшей физической активности, начинал пренебрегать здоровым образом жизни, такие люди чаще начинали курить. Эти и другие негативные факторы в конечном итоге и могли приводить к преждевременной смерти.

По данным ученых из канадского университета Макгилл, смесь пробиотиков и богатых полифенолами трав помогает увеличивать продолжительность жизни и снижать риск развития возрастных заболеваний.

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