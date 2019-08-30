Названы плюсы и минусы идеи разрешить россиянам выкупать долги у банков

Вице-президент по мобильной и электронной коммерции «РФИ банка» Елена Чижевская по просьбе «Известий» перечислила сильные и слабые стороны идеи обязать банки продавать гражданам их кредиты с большим дисконтом.

Минэкономики разработало поправки в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности». Предлагается обязать кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. По сути, речь идет о списании кредита, поскольку долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% от их размера, пишет «Коммерсант» в пятницу, 30 августа.

Плюсы и минусы

«Слабая сторона заключается в том, что недобросовестные заемщики, те, кто изначально задумал «обмануть банк» могут воспользоваться этой прорехой, могут брать кредиты и намеренно уклоняться от их возврата», — сказала Чижевская.

Естественным препятствием для реализации таких схем станет система единых кредитных историй, когда все банки будут узнавать о «грехах должников» одновременно.

«Заемщики, которые «манипулируют законом» со 100% вероятностью безвозвратно испортят свои кредитные истории. Например, для предпринимателей это непозволительная роскошь», — подчеркнула эксперт.

Почему банки продают долги коллекторам?

Единственная причина, по которой банки в данный момент не идут на встречу заёмщикам в вопросах реструктуризации кредитов — это длительный срок возврата и потеря финансов.

«Всё то время пока заёмщик возвращает банку кредит, банк обязан сохранять некоторый финансовый запас, так называемые надбавки риска, добавить к этому инфляцию, курсовые колебания. Может случится так, что через 10 лет, сумма возвращенного кредита в натуральном выражении составит лишь часть от суммы полученного займа», — отметила финансист.

Чтобы не связывать себе руки накапливающимися «плохими займами» банку гораздо удобнее передать долг третьему лицу. Очень часто «третьи лица» являются аффилированными с менеджментом банка, что фактически означает, что окончательная прибыль так или иначе аккумулируется у одних людей — это, собственно то, зачем банки «продают долги», заключила Чижевская.

Ранее в августе «Известия» писали, что с 1 октября 15,7% российских заемщиков — а это 9,09 млн человек с показателем долговой нагрузки выше 50% — станут для банков проблемными. Кредитование таких граждан обернется для финансовых организаций необходимостью резервировать средства по повышенному коэффициенту.