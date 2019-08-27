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Просрочка по потребкредитам в России снизилась вдвое

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Уровень просрочки по потребкредитам за последние три года (с середины 2016-го) снизился почти в два раза — с 8 до 4%, говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились «Известия».

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При этом в нем подчеркивается, что весь кредитный портфель в данный период ускорил свой рост почти до 20% в год и достиг 16 трлн рублей на 1 июля 2019-го.

Накопленные долги физлиц не становятся просроченными — это сигнализирует о том, что беззалоговое кредитование находится под контролем.

Таким образом, эксперты поддержали позицию главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной относительно стабильности на финансовом рынке.

В крупнейших банках «Известиям» подтвердили, что доля неуплаты уменьшается — это связано как с рефинансированием старых долгов по сниженным ставкам, так и с ужесточениями ЦБ в вопросе выдачи новых займов.

Подробнее — в материале «Известий»:

Дутая проблема: просрочка снизилась вдвое на фоне роста кредитования

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