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Депутат предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья. Соответствующее обращение он направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

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По его словам, многие молодые люди, едва достигнув совершеннолетия, злоупотребляют кредитами, которые берут не на самые необходимые вещи, в том числе на модные гаджеты, дорогие автомобили и заграничный отдых.

Более половины молодежи до 35 лет так или иначе являются должниками банков. Их отношение к кредитованию создает повышенный спрос и подталкивает организации заманивать их в очередной кредит, пишет «РИА Новости».

Учитывая такую ситуацию, а также то, что она негативно влияет на государственные интересы в части развития института брака деторождения и инвестиций в будущее, стоит рассмотреть вопрос о применении властями ограничивающих мер. Перечень целей должен содержать только образование и жилье.

1 августа сообщалось, что в России постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым вынуждены будут отказать даже микрофинансовые организации.

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