Прямой эфир

Домашних тиранов предложили увольнять с работы и лишать кредитов

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тиранов, издевающихся над женщинами, надо наказывать не только со стороны закона, но и со стороны социума. Такое мнение высказал в понедельник, 29 июля, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков на пресс-конференции «#Я не хотела умирать».

Лишняя дочь: трагедия в Ингушетии вновь подняла вопрос о домашнем насилии в России
Пока врачи пытаются спасти маленькую пациентку, следствие вскрывает ужасающие факты жизни ребенка в чужой семье

По словам аналитика, никакого оправдания насилия, если это не самооборона, нет. Людей, которые бьют женщин, нужно увольнять с работы, а также информировать бюро кредитных историй, чтобы они никогда не смогли получить кредит.

«Тогда человек будет сдерживаться. Чего мы с ним сюсюкаемся? Ей просто некуда уйти. Она дома, у нее там двое детей. Этот негодяй ее третирует, и она понимает, что если она не заберет заявление, ей будет только хуже», — цитирует Цветкова НСН.

Он призвал создавать механизмы, которые будут защищать женщину, а не делать ей хуже.

Цветков также рассказал, каким образом в России предполагается защищать жертв домашнего насилия. Для защиты жертв домашнего насилия необходимо провести ревизию кризисных центров в регионе, а также пересмотреть работу правоохранительных органов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москалькова попросила проверить вопросы правозащитников по делу сестер Хачатурян
Дело в отношении отца сестер Хачатурян выделено в отдельное производство

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017