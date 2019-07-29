Домашних тиранов предложили увольнять с работы и лишать кредитов

Тиранов, издевающихся над женщинами, надо наказывать не только со стороны закона, но и со стороны социума. Такое мнение высказал в понедельник, 29 июля, председатель экспертного совета по взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами, председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков на пресс-конференции «#Я не хотела умирать».

По словам аналитика, никакого оправдания насилия, если это не самооборона, нет. Людей, которые бьют женщин, нужно увольнять с работы, а также информировать бюро кредитных историй, чтобы они никогда не смогли получить кредит.

«Тогда человек будет сдерживаться. Чего мы с ним сюсюкаемся? Ей просто некуда уйти. Она дома, у нее там двое детей. Этот негодяй ее третирует, и она понимает, что если она не заберет заявление, ей будет только хуже», — цитирует Цветкова НСН.

Он призвал создавать механизмы, которые будут защищать женщину, а не делать ей хуже.

Цветков также рассказал, каким образом в России предполагается защищать жертв домашнего насилия. Для защиты жертв домашнего насилия необходимо провести ревизию кризисных центров в регионе, а также пересмотреть работу правоохранительных органов.