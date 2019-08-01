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Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО). Такую оценку для «Известий» привели в сервисе «Займер».

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За год действия «Базового стандарта по защите прав потребителей финуслуг МФО», которым установлен лимит на количество таких займов (10 — в 2018 году, девять — с января 2019 года), в эту категорию попали уже 400 тыс. человек.

Проанализировав данные отказников, специалисты составили портрет типичного «маргинала» — как правило, им является молодой работающий мужчина со средней зарплатой.

По словам главы сервиса «Займер» Романа Макарова, группа постоянных заемщиков МФО сформировалась в 2016–2017 годы, когда банки демонстрировали довольно жесткую кредитную политику. Сейчас такие клиенты получают скидки за лояльность.

Однако, лишенные рефинансирования через МФО, такие граждане оказываются в зоне социального риска и могут прибегнуть к услугам «черных» кредиторов, уверены опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка.

В то же время, по словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, вывод аналитиков похож на манипуляцию, с помощью которой рынок пытается убедить регулятора перенести начало расчета предельной долговой нагрузки.

Подробнее — в материале «Известий»:

Перенабрали: в России появился класс «заемщиков-маргиналов»

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