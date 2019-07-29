Долговая перенагрузка: МФО закрывают офисы, чтобы не разориться

Микрофинансовые организации (МФО) за I квартал 2019 года закрыли треть офисов — об этом в своем обзоре сообщил Центробанк («Известия» ознакомились с документом). Регулятор такое сокращение считает резким и связывают его с недавним ужесточением требований к МФО. Так, Банк России уже снизил максимально допустимую ставку, а также обязал организации начислять больше резервов по займам закредитованных россиян. Следующий раунд усиления контроля за МФО, намеченный на начало 2020 года, способен в течение нескольких лет сократить рынок вдвое, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Нужда заставила

С января по март количество офисов МФО, которые выдавали микрозаймы «до зарплаты», снизилось на треть — с 7 до 5,2 тыс. отделений. Об этом ЦБ сообщил в квартальном обзоре, посвященном тенденциям микрофинансового рынка. Сокращение отделений — вынужденное явление, следует из документа. Сохранив разветвленную сеть офисов, МФО не смогли бы выдержать ужесточение требований регулятора, негативно отразившееся на их доходности, пишут аналитики Банка России. С февраля 2019 года ЦБ ограничил максимальную процентную ставку по микрозаймам до 1,5% в день, а с 1 июля снизил ее до 1%.

Новые нормы вынудили МФО оптимизировать расходы: закрывать физические офисы и переводить большую часть коммуникаций с клиентом в онлайн, жертвуя живым общением с потребителем, ответили в регуляторе на просьбу «Известий» прокомментировать последствия новых правил для рынка.

Впрочем, в Банке России признали, что ужесточение контроля за МФО лишь ускорило тренд на цифровизацию отрасли, но не стало его причиной. За первые три месяца 2019 года закрылось 1,8 тыс. офисов, а за предыдущие девять месяцев 2018 года — около 400 отделений. Уже сейчас порядка 60% займов «до зарплаты» выдается онлайн, и темп их роста ускоряется: МФО заранее готовились к появлению новых норм, уточнили в Банке России.

Эксперты из топ-10 МФО подтвердили, что клиенты всё чаще хотят получать деньги дистанционно. Однако во многих организациях это невозможно до тех пор, пока заемщик не прошел проверку в отделении и не был идентифицирован, рассказали в «Миг Кредит». Поэтому микрокредитные организации стремятся сохранить хотя бы минимальное присутствие в городе, где они работают, пояснил генеральный директор группы TWINO (действует под брендами «Езаем» и «Монеза») Ашот Торосян.

В целом резкое сокращение обусловлено политикой Банка России, согласился участник рынка.

— После вступления в силу первых ограничений рентабельность сектора упала на 20%, после 1 июля — снизится на ту же величину, — считает Ашот Торосян.

Глобальное сокращение

Кроме максимальной ставки по микрозаймам, регулятор ограничил и предельную задолженность клиента. С 1 июля проценты, неустойки (штрафы, пени) и иные начисления по такому кредиту не могут превышать сам долг более чем в два раза. После достижения этого размера начисление процентов и других платежей должно быть прекращено. Например, заемщик, взявший в долг 1 тыс. рублей, ни в какой момент времени не должен будет кредитору более 3 тыс. рублей (тело долга плюс начисленные проценты и платежи). Закон устанавливает, что с 1 января 2020 года года ограничения составят 1,5-кратную сумму займа. Это значительно снизит рентабельность микрофинансовых организаций. Такое требование станет причиной сокращения не только отделений микрокредитных организаций, но и количества игроков в целом, считают на рынке.

Есть риск, что часть МФО, которые не справятся с выполнением новых правил, уйдут в «серую зону», опасается генеральный директор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. Он подчеркнул, что в последние годы теневой сектор в сегменте микрозаймов расширялся. По оценкам СРО «МиР» (объединяет МФО), в 2018 году в России нелегально предлагали займы 4,5 тыс. юридических лиц и ИП и 2 тыс. физлиц.

Сокращение списка участников рынка будет происходить за счет тех игроков, которые не успели перестроить свои бизнес-модели под кредитование на длительные сроки, рассказал председатель совета СРО «Микрофинансирование и Развитие» Эльман Мехтиев. Он полагает, что потенциал сжатия отрасли — минимум на 30%. Если же одобрят законопроект об увеличении минимального размера капитала организаций (уже принят в первом чтении), то в дальнейшем сокращение количества МФО будет более драматическим — до 60%, предупредил он.

Сейчас в России работает 2 тыс. микрофинансовых организаций, но около 80% рынка приходится на сотню крупнейших, подсчитали в «БКС Премьер». Основные МФО и так перевыполняют нормативы регулятора, а вот 400–600 мелких организаций (примерно 30% рынка) находятся «на грани» и могут до конца 2020 года покинуть рынок, рассказал главный аналитик компании Антон Покатович. Его подсчеты в среднесрочной перспективе более пессимистичны: нельзя исключать, что в течение двух-трех лет количество официально зарегистрированных МФО приблизится к 300–500, то есть с рынка уйдет около 70% организаций. На это повлияет не только ужесточение регулирования, но и повышение финансовой грамотности населения: всё больше людей понимают, что к услугам МФО можно прибегать только в самом крайнем случае, а также необходимо проверять лицензию компании, чтобы не попасться на «серого кредитора», считает эксперт.

Выдержать практически одновременно введенные ограничения по процентным ставкам и долговой нагрузке смогут далеко не многие, считает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Игорь Алексеев. По его оценкам, серьезные препятствия для развития бизнеса многие игроки ощутят уже в этом году, при этом покинуть рынок на горизонте ближайших двух-трех лет могут до 1 тыс. компаний, преимущественно это локальные и небольшие по размерам МФО.