В ЦБ назвали реалистичным достижение ипотечной ставки в 8%

Достижение ипотечной ставки на уровне 8% реалистично уже сейчас. Об этом в интервью «Известиям» рассказала зампред Банка России Ольга Полякова.

По ее словам, в нацпроекте и паспорте проекта «Жилье и городская среда» предусмотрено, что ипотечная ставка должна достичь уровня не выше 8% годовых. «ЦБ не диктует процентные ставки, и прогноз мы не делаем. Но достижение 8% реалистично уже сейчас», — сказала Полякова и добавила, что рынок самостоятельно определяет стоимость кредитных ресурсов.

1 декабря председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что снижение ипотечных ставок до уровня 7–8% годовых вполне реально в среднесрочной перспективе.

В сообщении на сайте ЦБ, опубликованном 29 ноября, говорится, что средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 ноября 2019 года снизилась на 0,28 п.п. — с 9,68% годовых в сентябре до 9,4% в октябре. Это минимальное значение за последние два года.

Национальный проект «Жилье и городская среда» нацелен на обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита. Сроки реализации проекта: с октября 2018 года по 2024 год.