Количество заемщиков с ипотекой и другими кредитами превысило в России 40%

В России доля заемщиков, имеющих ипотеку и дополнительно другие кредиты, выросла более чем на 40%, заявила председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью телеканала «Россия 1» в понедельник, 2 декабря.

По ее словам, в России растет количество людей, которые берут ипотеку, имея задолженности по другим кредитам.

«Для того чтобы рисков не возникло в будущем, а такого рода меры действуют именно с лагом, поэтому их надо принимать заранее, чтобы такого рода риски не возникали, закредитованности чрезмерной людей не только необеспеченными кредитами, но, возможно, ипотечными кредитами, мы хотим с банками обсудить возможность введения такого показателя (показателя долговой нагрузки, ПДН. — Ред.) и в этой сфере», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина сообщила, что регулятор планирует обсудить с банковским сообществом возможное повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке при расчете достаточности капитала. Банк России выпустит соответствующий консультативный доклад.

Она добавила, что в настоящее время при выдаче ипотечного кредита банки считают предельную долговую нагрузку для заемщиков, но «там повышенные коэффициенты не работают».

31 октября в ЦБ заявили о рекордной долговой нагрузке россиян. Ее совокупный уровень по состоянию на 1 октября вырос до 10,6%, что является максимальным показателем с 2014 года.

С 1 октября российские банки начали рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о кредите свыше 10 тыс. рублей. Подобные меры были приняты в связи с желанием ЦБ не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.