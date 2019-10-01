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Банки начнут рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российские банки с 1 октября будут рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о кредите свыше 10 тыс. рублей. Об этом 1 октября сообщает ТАСС.

Отмечается, что подобные меры были приняты в связи с желанием Центробанка не допустить «разрастания пузыря» на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

По словам руководителя направления банковских рейтингов агентства НКР Михаила Доронкина, результаты нововведения станут отчетливо видны не ранее чем через три месяца. Приемлемым для регулятора будет устойчивое снижение темпов роста потребкредитования ниже 20%.

По мнению эксперта, если рынок продолжит расти темпами выше 20%, то вполне вероятно введение дополнительных ограничений.

Как отметили опрошенные «РИА Новости» эксперты, большинство банков уже учитывают долговую нагрузку клиентов, поэтому такое новшество не сильно повлияет на рынок кредитования.

5 сентября эксперт допустил появление ипотеки в России под 5%.

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