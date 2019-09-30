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ЦБ опроверг обсуждение отрицательных ставок по валютным вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный Банк России не обсуждает возможность введения отрицательных ставок по депозитам граждан. Об этом в понедельник, 30 сентября, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов.

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Скорее всего, они затронут только вклады в евро

В ходе онлайн-конференции в Facebook он отметил, что обсуждается такая возможность в отношении юридических лиц. «Действительно, ставки в еврозоне сегодня отрицательные, и к нам обратились кредитные организации по поводу начисления отрицательных ставок по вкладам юридических лиц», — цитирует финансиста «РИА Новости».

По словам Швецова, для введения отрицательных ставок для держащих депозиты в евро в российских банках юридических лиц требуется внесение изменений в Гражданский кодекс.

«Создана рабочая группа, которая сейчас работает над принципами введения данной возможности в российское регулирование», — подчеркнул он.

18 сентября стало известно, что в августе вклады россиян в банках в номинальном выражении выросли на 1,4% — до 29,463 трлн рублей. При этом в августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте).

26 сентября вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская заявила «Известиям» о высокой вероятности введения в России отрицательных ставок на валютные вклады.

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