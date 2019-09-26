Депозитив: в Госдуме ждут законопроект о минусовых ставках в октябре

Российские банки в скором времени планируют предложить клиентам доплачивать за хранение валютных средств на их счетах. Центробанк намерен разрешить финансовым организациям вводить отрицательные ставки по таким продуктам. Госдума может получить документы, связанные с этой инициативой, уже в октябре, рассказал «Известиям» председатель комитета по финрынку Анатолий Аксаков. Аналитики уверены, что предложение коснется только депозитов в евро, поэтому сильно по кошелькам граждан это не ударит. Если нововведение и сократит доходы россиян, то не более чем на 0,1%.

Плата за хранение

В Госдуме готовятся в октябре начать обсуждение законопроекта о введени отрицательных ставок по вкладам, уточнил Анатолий Аксаков. По его словам, речь идёт о депозитах во всех иностранных денежных единицах. О том, что ЦБ обсуждает с коммерческими банками такое нововведение, регулятор сообщил накануне. Минфин идею поддерживает.

В финансовых организациях к этим планам относятся с осторожностью. Пока не будет устойчивой законодательной базы, об отрицательных ставках говорить сложно, отметил представитель банка Санкт-Петербург. Из-за запрета на минусовые ставки по счетам в евро доходность по ним в этом году достигла исторического минимума – 0,01%.

Планы регулятора разрешить кредитным организациям брать доплату с граждан за хранение их средств продолжают тренд, появившийся в Европе. У ЕЦБ ставка рефинансирования составляет 0%, а депозитная — минус 0,5%. У ФРС США ставка положительная и составляет 1,75–2%, но совсем недавно президент Дональд Трамп призвал снизить ее до нуля или установить отрицательное значение.

Такие меры в Европе вводились как временные, но уже действуют несколько лет, и нет оснований ожидать скорых изменений. Отрицательные процентные ставки не выглядят как нечто экстраординарное, объяснил главный стратег «Атон» Александр Кудрин, они вводятся из-за замедления экономического роста западных стран. По словам эксперта Института Гайдара Алексея Ведева, негативные значения сохранятся еще на год-два, а низкие останутся на более долгий срок.

Отрицательные проценты в европейских странах связаны, скорее всего, с тем, что в еврозоне скопилась большая денежная масса, считает начальник управления развития банковских продуктов и проектов Фридом Финанс банка Мурад Шихмагомедов. То есть в экономике денег больше, чем требуется. В таких случаях сначала пытаются забрать деньги у населения и вложить их в какие-то долгосрочные инструменты. Если это не помогает, то регулятор вводит отрицательные ставки, то есть вкладчикам приходится платить банкам за то, чтобы хранить там свои средства.

Российские кредитные организации тоже страдают от этого. Привлекая ресурсы в евро, банки сами размещают их под отрицательную ставку, но обязаны платить клиентам положительную доходность, рассказали «Известиям» аналитики. Неудивительно, что на российском рынке почти не осталось таких инструментов. Сбербанк, «Открытие», «Возрождение», Росбанк и Альфа-банк приостановили прием вкладов в евро, а у тех, кто еще с ними работает, доходность символическая — 0,01% годовых.

Возможность брать процент за хранение валютных сбережений в банках, которую регулятор хочет предоставить кредитным организациям, — логичная мера, соглашаются эксперты. Это даст возможность сбалансировать стоимость фондирования и размещения средств, объяснил финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека. По его словам, это также поддержит процесс девалютизации вкладов. По его мнению, отрицательные ставки затронут только депозиты в евро, но не долларовые, по которым доходность превышает 2% годовых.

В поисках инструмента

Банки готовятся к разным сценариям. При сохранении «сегодняшней драконовской монетарной и бюджетной политики» негативные ставки могут стать реальностью и в рублях, отметил совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Пока эксперты считают это фантастикой, но то же самое говорили и о странах, где проценты в итоге ушли ниже нуля, добавил он. Лучше на примере менее популярного евро отработать правовые механизмы сейчас, чем столкнуться в будущем с неготовностью банковской системы к минусовым ставкам в рублях, резюмировал Сергей Хотимский.

Если плата банкам за хранение у них евро станет реальностью, спрос на них снизится еще сильнее, а деньги клиентов продолжат перетекать в альтернативные инструменты, рассказали представители нескольких крупных банков. Это могут быть, например, консервативные инвестиционные продукты, отметил руководитель розничного бизнеса Альфа-банка Майкл Тач. По словам руководителя развития пассивных продуктов Ак Барс Банка Юрия Соколова, депозиты в евро превратятся из источника дохода в инструмент хранения средств по аналогии с сейфовыми ячейками.

Вместо вкладов с негативной доходностью клиенты могут покупать еврооблигации, рассказал главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин. Например суверенные бумаги России с погашением в 2025 году под 0,8%, или Газпрома, РЖД и ВЭБа под 0,5–1% годовых.

Главный экономист и зампред ВЭБа Андрей Клепач не видит целесообразности отрицательных ставок, поскольку население держит валютные депозиты не ради доходности, а ради страховки. По мнению доцента РЭУ им. Плеханова Дениса Домащенко, регуляторы хотят напугать клиентов банков, чтобы те закрывали вклады в других денежных единицах, но для этого не нужны минусовые ставки — достаточно комиссии за обслуживание счета.

Негативные ставки съедят часть доходов населения, но небольшую — в пределах статистической погрешности, согласны эксперты. БКС-Премьер оценивает ее в 0,001%, доцент РАНХиГС Сергей Зубов — в 0,1%, ИК Freedom Finance в 0,04%. По данным Росстата, в январе–июне доходы населения сократились на 1,3%.