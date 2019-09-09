Процент и остаток: Сбербанк теряет долю на рынке вкладов

Сбербанк продолжает терять долю на рынке вкладов физлиц. В августе 2019-го она составила 44,3%, сократившись почти на 2 процентных пункта примерно за полтора года, следует из отчетности организации по РСБУ. На фоне снижающихся ставок россияне стали искать инструменты с большей доходностью, отметили аналитики. Тенденция сокращения доли Сбербанка на рынке депозитов для населения может продолжиться, говорят эксперты. Впрочем, всё зависит от самой кредитной организации: если Сбербанк захочет увеличить свою долю, ему будет достаточно поднять ставки.

Гигант теряет позиции

Доля крупнейшего российского банка на рынке вкладов физлиц составила на 1 августа 44,3%, следует из его отчетности по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета). Этот показатель постепенно снижается: в январе 2019 года он составлял 45,1%, в январе 2018-го — 46,1%. При этом объем вкладов на балансе Сбербанка с начала года увеличился на 1%, до 13,17 трлн рублей. На запрос «Известий» банк ответил, что не комментирует вопрос о снижении доли на рынке вкладов.

У крупнейшего госбанка относительно низкие ставки по вкладам, отметил старший аналитик инвестиционной группы «Атон» Михаил Ганелин. Он ассоциируется у населения с высокой надежностью и имеет право ставить проценты по депозитам ниже, чем у других кредитных организаций. Граждане соответственно начинают искать альтернативы — другие банки, которые предлагают более высокие ставки, а также другие инвестиционные продукты, отметил эксперт.

По срочным рублевым вкладам, не предполагающим возможности пополнения и частичного снятия денег (без капитализации процентов), Сбербанк платит 4,75% годовых. Речь идет о сумме 50 тыс. рублей и сроке — год. Если рассматривать этот пример, то у конкурентов доходность по аналогичным продуктам выше. По данным колл-центров, у Альфа-банка она составляет 5,6%, у Росбанка — 5,8%, у ВТБ — 6,35%, у «Открытия» — 6,45%, у Газпромбанка — 6,6%. По словам руководителя центра стратегического развития и координации Росбанка Анастасии Кудерцевой, именно конкурентные продукты позволяют финансовой организации расти в розничных депозитах быстрее рынка.

«На тропе войны» со Сбербанком стоит ВТБ, отметила руководитель департамента по развитию клиентской базы «БКС Премьер» Ольга Певная. Этот госбанк, по ее словам, ставит себе цель отвоевать долю рынка. И если стать лидерами по объему пока не получится, то сделать это хотя бы по темпам роста — вполне реально.

Действительно, доля ВТБ, по его собственным данным, на начало августа на рынке вкладов физлиц составила 14,9%, увеличившись с начала года на 0,9 п.п.

Увести конкретного клиента со всеми его активами из госбанка частным игрокам крайне трудно, но «откусить» кусок пирога, то есть часть средств этого клиента, вполне реально, полагает Ольга Певная. По ее словам, финансовая грамотность людей растет, и многие начинают придерживаться принципа диверсификации портфеля. Какую-то сумму денег можно держать в стабильном и «понятном» госбанке, например, во вкладах, но другую часть — в частном или инвесткомпании, которые дают более интересный спектр продуктов и открывают возможность зарабатывать на рынке больше.

Всё доверие — госбанкам

Сокращению доли Сбербанка на рынке вкладов способствует улучшение ситуации в экономике, отметил в разговоре с «Известиями» Михаил Ганелин из «Атона»: во время кризиса люди верили только государственным финансовым организациям, в первую очередь Сбербанку, сейчас же население пытается найти депозиты с большей доходностью.

Небольшие проценты регуляторов также сдерживают рост вкладов на балансах крупных кредитных организаций, говорят эксперты. Из-за снижения ключевой ставки Банка России наблюдается отток по депозитам практически по всему банковскому сектору, сказал «Известиям» аналитик Финама Алексей Коренев.

По словам Михаила Ганелина, тенденция снижения доли Сбербанка на рынке вкладов физлиц может иметь продолжение, поскольку есть финансовые организации, которые предлагают ставки выше. Однако всё в руках Сбербанка: если у него возникнет потребность привлечь больше средств, он может поднять ставки, что приведет к усилению притока средств, подчеркнул эксперт.

С государственными банками-гигантами могут конкурировать только крупные частные банки с длинной историей, отметившиеся в прошедшие кризисы не только определенной устойчивостью, но и стремлением сохранить лояльность клиентов и свое доброе имя, сказал Алексей Коренев. Но таковых игроков единицы, никаких «новичков» из частных банков за последнее время в топах рейтингов не появлялось и вряд ли в ближайшее время мы их там увидим, добавил он.

Как сообщали ранее «Известия», в банках с государственным участием находится до 75% вкладов россиян, и нет причин полагать, что ситуация может радикально измениться в пользу частных банков. На словах что-то делается, но по сути — практически никаких шагов, которые могли бы как-то повлиять на растущую долю государственных кредитных организаций и улучшение конкурентной среды в финансовом секторе, мы не видим, отметил Алексей Коренев.

В последние годы идет процесс огосударствления банковского сектора, и каких-то заметных действий по изменению ситуации на практике не ощущается, добавила Ольга Певная. Средним и небольшим частным банкам всё сложнее устоять на рынке, даже если в целом они вполне «здоровые» финансовые организации, сказала она. По ее словам, говорить о каких-то реальных действиях государства по снижению своей доли можно будет, когда мы увидим реальные шаги по приватизации санированного «Открытия».