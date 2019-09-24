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В ЦБ России допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Центральный Банк России изучает возможность разрешить российским банкам использовать отрицательные ставки по валютным вкладам. Об этом заявила во вторник, 24 сентября, глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

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По ее словам, подобные инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, сообщает ТАСС. Отрицательные ставки установлены в Европе и ряде государств, отметила она.

«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенного изменения законодательства, поэтому мы сейчас изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — пояснила финансист.

18 сентября стало известно, что в августе вклады россиян в банках в номинальном выражении выросли на 1,4% — до 29,463 трлн рублей. При этом в августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте).

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