В ЦБ России допустили введение отрицательных ставок по валютным вкладам

Центральный Банк России изучает возможность разрешить российским банкам использовать отрицательные ставки по валютным вкладам. Об этом заявила во вторник, 24 сентября, глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

По ее словам, подобные инициативы регулятор получает от крупных участников рынка, сообщает ТАСС. Отрицательные ставки установлены в Европе и ряде государств, отметила она.

«Мы изучаем такую возможность, но это действительно требует существенного изменения законодательства, поэтому мы сейчас изучаем масштаб этой проблемы, насколько она критична, насколько это требуется», — пояснила финансист.

18 сентября стало известно, что в августе вклады россиян в банках в номинальном выражении выросли на 1,4% — до 29,463 трлн рублей. При этом в августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте).