В ЦБ констатировали рост вкладов россиян в банках в августе

В августе вклады россиян в банках в номинальном выражении выросли на 1,4% — до 29,463 трлн рублей. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в Центробанке.

Без учета валютной переоценки и данных кредитных организаций, у которых отозвали лицензию, вклады граждан страны выросли на 0,4%, пишет RT.

В августе также на 1,6% увеличились депозиты юрлиц в России — до 27,198 трлн рублей.

При этом в августе впервые с начала года снизились вклады в иностранной валюте (–1,2% в долларовом эквиваленте), отмечается на сайте регулятора.

Ранее в этот же день партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев рассказал «Известиям» о сути позиции Центробанка по вопросу возможной блокировки личных счетов индивидуальных предпринимателей с налоговыми задолженностями.