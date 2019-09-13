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В ЦБ прокомментировали сообщения о мошенничестве с пенсиями россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Центробанке России ответили на поступающие обращения о возможном мошенничестве при смене страховщика по обязательному пенсионному страхованию. Комментарий поступил «Известиям» в пятницу, 13 сентября.

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«В ходе рассмотрения таких жалоб выявляются факты, что договоры об обязательном пенсионном страховании граждане с негосударственными пенсионными фондами не заключали. Подобные материалы направляются в правоохранительные органы», — говорится в заявлении регулятора.

На данный момент ЦБ готовит законопроект о заморозке досрочных переходов граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ), а также между НПФ и Пенсионным фондом России (ПФР).

О возможном мошенничестве с пенсионными накоплениями ранее в этот день сообщила газета «Коммерсант». По данным издания, в 2017–2018 годах злоумышленники незаконно перевели накопления 500 тыс. человек из ПФР в негосударственные фонды «ВТБ Пенсионный фонд», НПФ «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Махинации могли проводить агенты, оказывавшие услуги НПФ.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, фигурантов в нем пока нет. Уже установлено, что печати и подписи на документах являются поддельными, хотя сами бумаги были нотариально заверены.

В НПФ «Социум» «Известиям» сообщили, что не имеют отношения к злоумышленникам, а в НПФ «БУДУЩЕЕ» заявили, что отказались от агентского канала еще в начале 2018 года.

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