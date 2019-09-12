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Орешкин поддержал систему добровольных пенсионных накоплений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложенную Министерством финансов систему добровольных пенсионных накоплений. Об этом 12 сентября сообщает «РИА Новости».

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В своем выступлении на Московском финансовом форуме Орешкин заявил, что данная система накоплений — абсолютно правильный шаг.

«Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления», — добавил министр.

Как сообщает агентство, Орешкин за 2018 год задекларировал доход в 21,569 млн рублей. При этом, какую часть дохода составляет заработная плата, министр не уточнил.

6 сентября стало известно, что Министерство финансов России разработало законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Его элементами являются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Цель законопроекта — создать государственную систему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создать стимул для самостоятельного формирования таких накоплений.

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