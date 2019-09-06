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Минфин разработал законопроект «О гарантированном пенсионном продукте»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Министерство финансов России разработало законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщила 6 сентября пресс-служба ведомства.

Документ уже направили на согласование в Минтруд. « ближайшее время планируем представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесёт в правительство», — говорится в сообщении.

Новыми элементами гарантированного пенсионного продукта являются добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений со стороны государства, регистрация накопительных счетов центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Граждане смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту имеющиеся в системе ОПС накопления.

Цель законопроекта — создать государственную систему гарантирования сохранности добровольных пенсионных накоплений граждан, а также создать стимул для самостоятельного формирования таких накоплений. Кроме того, это будет способствовать развитию корпоративных пенсионных программ.

Ранее в пятницу председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор и правительство страны обсуждают концепцию новой пенсионной накопительной системы. ЦБ РФ не видит готовности внедрять индивидуальный пенсионный капитал (ИПК) и считает необходимым развивать добровольные пенсионные схемы, передает «Интерфакс».

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