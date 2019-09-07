В Госдуме оценили законопроект о новой системе пенсионных накоплений

В Госдуме приветствовали инициативу Минфина о новой системе добровольных пенсионных накоплений. Об этом в субботу, 7 сентября, сообщает «РИА Новости».

В частности, предложение позитивно оценил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Депутат отметил, что он и его комитет поддержат этот законопроект, когда документ поступит в Госдуму.

Как сообщалось 6 сентября, Министерство финансов России разработало законопроект с предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте». Целью законопроекта в ведомстве назвали создание государственной системы, гарантирующей сохранность добровольных пенсионных накоплений, а также стимулирование самостоятельного формирования таких накоплений.

2 сентября Пенсионный фонд России (ПФР) предложил пересмотреть порядок выплаты пенсий. В частности, ПФР предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.