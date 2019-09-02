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В Госдуме прокомментировали идею ПФР о новом порядке выплаты пенсий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Единовременное получение небольшой накопительной пенсии может быть востребовано у россиян, но это решение граждане должны принимать самостоятельно. Об этом 2 сентября «РИА Новости» рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

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«Считаю, что такой шаг для многих получателей накопительной пенсии действительно будет востребован, но это должно быть добровольное решение, а не в одностороннем порядке», — сообщил Нилов. По его мнению, государство не должно устанавливать обязательный порядок получения таких выплат.

Глава комитета напомнил, что россияне потеряли миллиарды рублей на переходе из одного НПФ в другой, когда меняли пенсионные фонды под давлением агрессивной рекламы и не знали о том, что делать это без потерь средств можно только раз в пять лет.

Нилов отметил, что такие шаги характеризуют систему накопительной пенсии как негарантированную. Он добавил, что идея такой пенсии уже дискредитирована и ее нужно выводить из системы обязательного пенсионного страхования.

2 августа ПФР предложил пересмотреть механизм выплат и поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, пишет издание РБК.

Пенсионный фонд предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума, который составляет 8846 рублей на 2019 год.

Ранее стало известно, что в России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста. Как выяснили «Известия», проанализировав данные статистики, при этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

Также сообщалось, что с 1 августа ПФР пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году. Максимальная прибавка к пенсии составит чуть больше 261 рубля. Перерасчет коснется порядка полумиллиона пенсионеров, включая получателей срочной выплаты и накопительной пенсии.

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