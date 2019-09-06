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Источник опроверг подготовку к повышению пенсионного возраста до 70 лет

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Источник в аппарате российского правительства опроверг слухи о подготовке повышения пенсионного возраста до 70 лет. Об этом 6 сентября сообщает «РИА Новости».

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«Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак», — заявил источник, отвечая журналистам на информацию, распространенную СМИ.

Ранее в «Независимой газете», ссылаясь на депутата Госдумы Валерия Рашкина, рассказали, что в правительстве России была создана рабочая группа, занимающаяся подготовкой второго этапа пенсионной реформы. По словам депутата, этот этап якобы предполагает новое повышение пенсионного возраста для женщин и мужчин до 70 лет.

2 августа ПФР предложил пересмотреть механизм выплат и поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер получит всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат, пишет издание РБК.

Пенсионный фонд предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума, который составляет 8846 рублей на 2019 год.

Ранее сообщалось, что в России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста. Как выяснили «Известия», проанализировав данные статистики, при этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

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