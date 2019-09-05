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Автор законопроекта о негосударственных пенсиях пояснил суть поправок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Законопроект о получении негосударственных пенсий поможет участникам негосударственных пенсионных фондов (НПФ) сделать переход на пенсию более комфортным и спокойным. Об этом «Известиям» в четверг, 5 сентября, рассказал один из его авторов Дмитрий Скриванов.

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«Принятие закона позволит гражданам предпенсионного возраста получить финансовое подспорье в виде выплат из НПФ за несколько лет до окончания своей трудовой деятельности», — пояснил он.

Скриванов выразил надежду, что изменения в законе повысят привлекательность самого института негосударственного пенсионного обеспечения и помогут россиянам узнать о реальных механизмах обеспечения достойной жизни на заслуженном отдыхе.

Поправки, внесенные правительством, устанавливают в качестве единственного основания для назначения негосударственной пенсии достижение участником негосударственного пенсионного фонда возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Остальные условия выплат регулируются договором между гражданином и НПФ.

«По сути это снизит набор законодательных ограничений и позволит сделать систему негосударственного пенсионного обеспечения более гибкой и привлекательной для граждан», — отметил соавтор проекта.

Ранее в сентябре глава думского комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что единовременное получение небольшой накопительной пенсии может быть востребовано у россиян, но это решение граждане должны принимать самостоятельно.

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