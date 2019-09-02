СМИ узнали о предложении ПФР изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию не в виде ежемесячных выплат, а единовременно. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщил РБК со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо.

Документ содержит предложения ПФР и разослан Минтрудом в профильные ведомства для обсуждения, отмечает издание. В настоящее время выходящие на пенсию россияне получают накопления единовременно, если их рассчитанная накопительная пенсия меньше 5% от суммы общей пенсии.

Если сумма выше 5%, то гражданину назначают накопительную пенсию. По расчетам экспертов, для ее назначения требуется иметь около 177 тыс. рублей пенсионных накоплений.

В ПФР предложили назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера в текущем году — 8846 рублей, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Если инициатива ПФР будет поддержана, то доля пенсионеров, получающих накопительную часть в виде единовременной выплаты, возрастет.

Средний счет застрахованного лица в НПФ в настоящее время составляет 73 тыс. руб., что соответствует выплатам менее 300 руб. в месяц, отметило издание.

Ранее сообщалось, что с 1 августа ПФР пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году. Максимальная прибавка к пенсии составит чуть больше 261 рубля.