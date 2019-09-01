Москвичам повысили минимальную пенсию

С 1 сентября в Москве на 2 тыс. рублей выросла минимальная пенсия у неработающих пенсионеров с учетом городской надбавки. Соответствующее постановление было принято 27 августа на заседании президиума столичного правительства и подписано мэром Сергеем Собяниным.

«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей», — написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Он отметил, что доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые. По словам Собянина, перерасчет выплат пройдет по обычному графику в начале сентября.

Ранее Собянин пообещал, что «если экономика Москвы будет развиваться, доходы позволять, то минимальный уровень пенсий будет повышаться».

В последний раз минимальный размер пенсии в Москве повышался 1 января 2018 года. Тогда для неработающих пенсионеров он был увеличен на 3 тыс. рублей и составил 17,5 тыс. рублей.