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Москвичам повысили минимальную пенсию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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С 1 сентября в Москве на 2 тыс. рублей выросла минимальная пенсия у неработающих пенсионеров с учетом городской надбавки. Соответствующее постановление было принято 27 августа на заседании президиума столичного правительства и подписано мэром Сергеем Собяниным.

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«С сентября повышаем городской стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров до 19,5 тыс. рублей», — написал столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

Он отметил, что доплаты к пенсиям получат 1,6 млн московских пенсионеров, причем 44 тыс. из них — впервые. По словам Собянина, перерасчет выплат пройдет по обычному графику в начале сентября.

Ранее Собянин пообещал, что «если экономика Москвы будет развиваться, доходы позволять, то минимальный уровень пенсий будет повышаться».

В последний раз минимальный размер пенсии в Москве повышался 1 января 2018 года. Тогда для неработающих пенсионеров он был увеличен на 3 тыс. рублей и составил 17,5 тыс. рублей.

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