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В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Совещание с участием первого вице-премьера Антона Силуанова, главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, первого зампреда ЦБ Сергея Швецова и замминистра финансов Алексея Моисеева, где обсудят перспективы будущего пенсионных накоплений россиян, состоится во вторник, 27 октября. Об этом «Известиям» рассказали источники, близкие к Центробанку и Минфину, а также участники пенсионного рынка.

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Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю. Однако вопрос еще не решен, говорят источники «Известий».

«Сегодня состоится совещание Эльвиры Набиуллиной и Антона Силуанова, на котором они обсудят эти проблемы. Вопрос пока не решен, есть много развилок», — рассказал один из собеседников «Известий».

Эту информацию подтвердили еще два осведомленных источника. По их данным, есть общее мнение: нужно уходить от названия ИПК, которое себя дискредитировало (о чем писали «Известия»), а также вносить изменения в уже существующие законодательные акты, а не создавать один новый проект.

Если совещание с участием Силуанова и Набиуллиной пройдет позитивно, то внесения документа можно ждать уже осенью. Однако источники «Известий» сомневаются в том, что будет достигнута единая позиция.

«После встречи участники еще будут представлять свою позицию в администрации президента», — заявил один из собеседников «Известий».

В июне «Известия» писали, что что Минфин и ЦБ не могут договориться о запуске системы индивидуального пенсионного капитала. Концепция была одобрена президентом с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным. Финансовое ведомство внесло изменения в соответствии с этим поручением, однако ЦБ считает, что ИПК не заработает без авторегистрации.

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