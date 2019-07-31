Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа

Пенсионный фонд России с 1 августа пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году. Максимальная прибавка к пенсии составит чуть больше 261 рубля, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПФР.

«Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров», — отметили в организации в среду, 31 июля. На эти цели бюджетом Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей. В ПФР подчеркнули, что данный перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера в отличие от обычной индексации, когда размер пенсионных выплат увеличивается на фиксированный коэффициент.

Кроме того, с 1 августа вырастет размер выплат из средств пенсионных накоплений, в частности, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты.

Перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями. Он коснется порядка полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочной выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительной пенсии.

Накануне стало известно, что Генеральная прокуратура России с августа начнет проверку работы пенсионных фондов в стране. В ведомстве отметили необходимость правовой оценки переводам пенсионных накоплений граждан страны в нецелевое использование.

Также 30 июля премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров. При расчете суммы будет учитываться ситуация в отдельном регионе и прожиточный минимум пенсионера по стране за последние два квартала.