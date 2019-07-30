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Генпрокуратура с августа начнет проверку пенсионных фондов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Генеральная прокуратура России с августа начнет проверку работы пенсионных фондов в стране, сообщил во вторник, 30 июля, первый заместитель генпрокурора Александр Буксман, пишет ТАСС.

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«По поручению президента с августа мы приступаем к проверке исполнения законодательства пенсионными фондами. К организации ее проведения надо подойти с особой тщательностью», — подчеркнул он.

Буксман добавил, что необходимо дать правовую оценку переводам пенсионных накоплений граждан страны в нецелевое использование.

15 июля стало известно, что «заморозку» накопительной части пенсии, по информации СМИ, продлят еще на один год — до 2022 года.

Мораторий, который также называют «заморозкой», накопительной части пенсий, действует с 2014 года. Согласно этому правилу, отчисления в размере 6% от зарплаты граждан России идут в страховую часть, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. Предполагается, что этот шаг стабилизирует бюджет ПФР.

Мораторий на накопительные пенсии не является изъятием средств. При расчете будущих пенсионных выплат накопленные за период действия «заморозки» средства страховых взносов будут учтены и проиндексированы.

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