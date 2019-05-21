Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, рассказали «Известиям» в его пресс-службе. Однако, по предварительным данным Росстата на этот год, численность трудоспособного населения сегодня составляет 81,3 млн граждан . При этом официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды. Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте» . По словам экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн рублей, а сумма платежей, которая могла бы ежегодно поступать в бюджет, соразмерна с третьей частью его прибыли.

Люди-невидимки

Трудоспособным в России считается возраст с 16 лет и до выхода на пенсию. Таких граждан в России, по предварительным оценкам на 2019 год, 81,3 млн человек, рассказали «Известиям» в пресс-службе статистического ведомства. При этом Пенсионный фонд России видит информацию по страховым взносам и текущему стажу только от 54 млн граждан, там «Известиям».

Данные Минтруда на первую неделю мая свидетельствуют о том, что число официально зарегистрированных безработных — то есть состоящих на учете в службе занятости — в России чуть больше 805 тыс. человек. Также в стране в трудоспособном возрасте проживают 2,4 млн неработающих инвалидов, уточнили в министерстве.

Налоги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».

Автор цитаты Теневой сектор экономики — это в большинстве случаев не криминальная деятельность, а вполне обычные торговля, строительство, небольшие производства и сектор услуг, где владельцы решили не платить налоги и не делать отчисления в Пенсионный фонд.

Согласно подсчетам Росстата реальных доходов населения по обновленной методике, в 2018 году средняя сумма оплаты труда наемных работников составила 34,5 трлн рублей. По старой схеме в 2018 году этот показатель был равен 25,2 трлн рублей. Разница в 9,3 трлн рублей, по мнению экспертов, и представляет собой преимущественно «серые» доходы россиян.

Сумма скрытых финансовых потоков граждан, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей в год, заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. То есть ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около трети доходной части федерального бюджета.

Данные разошлись

По мнению Георгия Остапковича, реальное число работающих в России составляет 70–72 млн , и именно от этой цифры надо отталкиваться при расчете теневой занятости. Остальные граждане в трудоспособном возрасте, как считает эксперт, это домохозяйки, студенты, инвалиды и просто по каким-то причинам не работающие. Георгий Остапкович подчеркнул: ни статистика, ни государственные структуры точно не знают, сколько людей в России не платят налоги со своих доходов.

Так, в 2013 году занимавшая тогда пост вице-премьера по социальным вопросам Ольга Голодец называла цифру в 38 млн россиян , которые «непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты». Т атьяна Голикова в 2017 году будучи главой Счетной палаты, объявила, что 14,4 млн человек не уплачивают налоги со своих доходов.

Налоги Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

А директор Центра социально-экономического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида ранее сообщал «Известиям», что примерно 30 млн россиян хотя бы один раз в год имели неофициальный доход и 21 млн человек в России один или два раза в месяц получают деньги «в конверте».

Как сообщили «Известиям» в Роструде, с 2015 года за счет реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, легализовано свыше 8 млн работников. Это граждане, которые трудились без заключения каких-либо договорных отношений и получали абсолютно «серый» доход.