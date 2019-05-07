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Из тени выходят в полдень: самозанятые готовы к уплате налогов

Глава ФНС доложил Владимиру Путину о ходе эксперимента по легализации доходов от профессиональной деятельности
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Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев
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Федеральная налоговая служба (ФНС) положительно оценивает первые результаты эксперимента по регистрации самозанятых в четырех регионах России. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил глава ведомства Михаил Мишустин. По его словам, добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход уже зарегистрировались свыше 60 тыс. человек, а оборот средств участников эксперимента фактически превысил 3,5 млрд рублей. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, самозанятые будут продолжать выходить из тени. Их дальнейшей легализации будут способствовать условия по льготному налогообложению, а также гарантии государства по формированию будущей пенсии.

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Эксперимент удался

В эксперименте по легализации доходов самозанятых граждан принимают участие четыре региона: Москва, Московская и Калужская области и Республика Татарстан. По словам главы ФНС Михаила Мишустина, добровольная регистрация идет довольно активно.

— У нас очень много людей, свыше 60 тыс. человек, сегодня зарегистрировались добровольно в качестве плательщиков налога на профессиональный доход, — рассказал он.

— Именно в этих регионах? — утончил президент.

По словам Михаила Мишустина, в лидерах по выходу из тени находятся Москва и Московская область. За ними следуют Татарстан и Калужская область.

— Фактически у нас уже более 3,5 млрд рублей: это обороты тех участников этого эксперимента, которые в нем зарегистрировались, так называемая легализация идет, — подчеркнул руководитель ФНС. — Мы считаем, что он достаточно успешно продвигается.

Налоговая служба фактически позволяет агрегаторам, таким как «Яндекс.Такси» или Сбербанк, на сайте ФНС и в мобильном приложении предоставить свое окно тем, кто регистрируется официально: в этом случае человек может сразу стать пользователем любой системы, рассказал Михаил Мишустин.

— Мы вам будем докладывать по результатам этого эксперимента, — пообещал он президенту. — Много регионов сегодня просят нас о том, чтобы мы расширили рамки этого эксперимента, многие хотят, чтобы также у них такая возможность была введена.

Попытки вывести доходы работающих на себя россиян из тени предпринимались и ранее, напомнил в беседе с «Известиями» президент «Опоры России» Александр Калинин.

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— На этот раз эксперимент удался, — отметил эксперт. — В нем принимали активное участие Минфин и Федеральная налоговая служба. Именно ФНС занималась разработкой приложения для регистрации самозанятых. Благодаря усилиям и работе налоговой приложение получилось простым, понятным и удобным в использовании. В частности, был сделан упор на добровольное участие граждан в эксперименте.

Если в предыдущие годы самозанятых насчитывалось не более 2,5 тыс., то спустя четыре месяца зарегистрировано уже более 100 тыс., пояснил Александр Калинин. Поэтому такой опыт желательно распространить на территории всей страны, уверен он.

Оценивать эксперимент с выводом самозанятых из тени можно по-разному, считает гендиректор компании «Мани Фанни» Александр Шустов. По его словам, основная цель инициативы — легализовать доходы и добиться роста налоговых отчислений — будет достигнута постепенно.

— Результаты эксперимента в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области тому подтверждение, — пояснил эксперт «Известиям». — Конечно, объем всей теневой экономики в этих регионах в несколько раз больше, чем 3,5 млрд рублей. Однако реакция добросовестного населения налицо: самозанятые активно регистрируются. И они будут продолжать выходить из тени, поскольку скрывать доходы от деятельности в эпоху мобильного банкинга с годами всё сложнее.

Способствовать дальнейшей легализации самозанятых, по мнению Александра Шустова, будут и условия по льготному налогообложению, а также гарантия государства по формированию будущей пенсии. При этом небольшой процент оставшихся в тени всё же сохранится, уверен он.

Легализация деятельности

В России растет число кассовых аппаратов, доложил главе государства Михаил Мишустин.

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— В среднем оно увеличилось с дореформенного парка в два раза, — рассказал он. — У нас порядка более чем 2,3 млн кассовых аппаратов по стране и более чем 800 тыс. юридических лиц их установили.

По словам руководителя ФНС, технология уже стала популярной среди собственников, так как позволяет вести учет фактически в онлайн-режиме.

— И что очень важно, многие сегодня ждут, что мы, как мы и обещали, отменим декларации, которые связаны так или иначе с ведением бизнеса, в случае если компания использует кассовый аппарат на упрощенной системе налогообложения. Такие инициативы готовятся, — рассказал Михаил Мишустин.

Также глава Федеральной налоговой службы подчеркнул, что в России наблюдается легализация экономической деятельности компаний.

— Мы фиксируем вообще минимальное количество компаний, которые можно назвать компаниями-однодневками с фиктивными признаками. Их сегодня меньше 5% из всего числа действующих компаний, — сказал руководитель ФНС. — Где-то 4 млн примерно у нас юридических лиц работает, и эта цифра сегодня где-то 187 тыс. То есть можно сказать, что фактически использование компаний-однодневок в деятельности юридических лиц уходит в прошлое.

В I квартале 2019 года ФНС перечислила в консолидированный бюджет страны 5,2 трлн рублей налогов и сборов, доложил глава службы. По его словам, это на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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