Всем выйти из сумрака

С самозанятых граждан власти намерены взимать налоги, но при этом предлагают полностью освободить их от возни с бумагами. Для этих целей было разработано мобильное приложение, которое позволит гражданам отчитываться о выручке и оплачивать налоги, не выходя из дома. Пока, однако, в правительстве до конца не определились, кого считать самозанятыми и как отслеживать их доходы. Подробнее о том, как чиновники пытаются упростить жизнь 25 млн россиян, читайте в материала портала iz.ru.

Что случилось

Российские власти должны помочь начинающим предпринимателям «сделать первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом» — такое поручение президент Владимир Путин озвучил в ходе послания Федерального собранию. Глава государства подчеркнул, что у предприимчивых граждан должна быть возможность как оплачивать счета, так и получать кредиты через интернет. Самозанятых нужно освободить от ведения отчетности — «сделать для них уплату налогов простой трансакцией, проходящей в автоматическом режиме», заявил Путин.

freeelance1 Владимир Путин предложил освободить самозанятых граждан от ведения отчетности Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Во вторник, 26 июня, глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал президенту, как продвигается работа в этом направлении. Ведомства разработали специальное мобильное приложение, чтобы самозанятым не пришлось приходить в центры регистрации и заниматься бумажной волокитой. Все взаимоотношения с налоговой службой можно ограничить онлайн-режимом. При этом ФНС совместно с Минфином намерены включить в налог страховые платежи — эту инициативу в ближайшее время планируется оформить в законопроект.

Мишустин предложил для начала обкатать новую технологию в четырех регионах — Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане.

— С 1 января 2019 года в течение полугода мы смогли бы отработать такую технологию, и в случае вашего одобрения, чтобы все было хорошо и технология работала, распространить это в стране для того, чтобы людям удобно было исполнять обязательства, это было необременительно, практически без сдачи какой-то специальной отчетности, — отметил руководитель ФНС. Подобный эксперимент ведомство проводило перед тем, как ввести онлайн-кассы по всей страны.

Зачем это нужно

Налоговая служба таким образом предлагает самозанятым выйти из тени без лишней волокиты — намного проще, чем юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, объяснил Мишустин в интервью «Коммерсанту».

— Мы создали технологию, которая позволяет самозанятым легализоваться и платить налоги буквально в один-два клика в мобильном приложении. Мы перед нашими разработчиками ставили одну, по сути, задачу: технология должна быть максимально удобна людям, — говорит он. Так, предпринимателям понадобиться лишь паспорт и подключение к интернету, уверяет глава ФНС.

freeelance2 Необходимость лично разбираться с системой оплаты страховых платежей и налогов оставляет самозанятых граждан «в тени» Фото: depositphotos/AlexShadyuk

По его словам, именно необходимость лично возиться с оплатой страховых платежей и налогов останавливают самозанятых граждан от того, чтобы выйти из тени. Налоговая служба и сейчас минимизировала сложности, но молодому поколению этого недостаточно: «Необходимо куда-то являться, что-то читать, что-то заполнять — нет». Еще две причины оставаться в теневом секторе — необходимость платить за патент или налог на оборот, даже если никакого дохода нет. То же самое со страховыми взносами.

Мотивировать самозанятых легализоваться чиновники предлагают и рублем. «Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате, — рассказал Мишустин. — Это, мы думаем, около 10 тыс. рублей при регистрации — есть стимул выписывать чеки».

Кого это касается

Сейчас к самозанятым причисляют небольшую категорию граждан — это няни, репетиторы, домработницы, сиделки. В эту категорию, как писали «Известия» 22 июня, могут включить тех, кто в одиночку производит и продает товары, а также оказывает услуги для физлиц. Конкретного перечня сфер деятельности пока нет. По замыслу Минюста, самозанятых граждан от индивидуальных предпринимателей отличает запрет на наем сотрудников.

Сейчас в российском законодательстве понятие «самозанятого гражданина» как такового не прописано. Пока они обозначены как физлица, которые оказывают услуги или продают товары другим физлицам и при этом не относятся к категории ИП. На сегодняшний день они могут работать по патенту, который обходится примерно в 20 тыс. рублей в год. За отсутствие разрешения на работу можно поплатиться суммой в 10 раз меньше — штраф составляет 2 тыс. рублей. Не исключено, что у самозанятых, помимо упрощенного модернизированного механизма налогообложения, будет еще одно преимущество перед индивидуальными предпринимателями — их могут освободить от внеплановых проверок.

freeelance3 Прописать определение самозанятых в законодательстве — задача Госдумы и юристов Фото: depositphotos/AndreyPopov

Прописать определение самозанятых в законодательстве — задача Госдумы и юристов, отметил глава ФНС. Пока власти опираются на рабочий вариант: «Самозанятые — это физлица, не имеющие наемных работников и самостоятельно реализующие как физическим, так и юридическим лицам товары, работы, услуги или имущественные права без регистрации в качестве предпринимателя».

По оценкам налоговой службы, в России насчитывается порядка 25 млн самозанятых граждан. Однако нужно учитывать, что в эту категорию включают и тех, кто подрабатывает или работает без трудового договора. По данным исследования РАНХиГС, обнародованным в августе прошлого года, неофициально трудится 13,6% россиян — это максимальный показатель за 14 лет. В общероссийском организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» ранее приводили цифру в 10 млн самозанятых по стране.

Что было раньше

Создание отдельного механизма налогообложения для самозанятых — третья попытка чиновников вывести их из тени, отметил в беседе с порталом iz.ru глава «Опоры России» Александр Калинин. Сначала ввели обязательную регистрацию индивидуальных предпринимателей, предоставив двухлетние налоговые каникулы. Однако этот механизм не сработал: от предпринимателей требовалось не только постоянно ввести отчетность, но и вне зависимости от оборота ежемесячно оплачивать вмененный платеж в размере 3 тыс. рублей. По слова Калинина, большинство самозанятых граждан, среди которых много и подрабатывающих пенсионеров, такие цифры пугают.

freeelance4 Няням и репетиторам не нужно регистрироваться как ИП Фото: depositphotos/luckybusiness

— Люди не хотят получать статус ИП, поскольку и его не так просто закрыть, — отметил собеседник портала. Пошли на регистрацию в основном те, у кого есть возможность оплатить работу бухгалтеров, остальным было выгоднее остаться в тени. Второй подход разработали в Госдуме.

— Нескольким категориям самозанятых (в частности, няням и репетиторам) предложили работать как физическое лицо, уже без регистрации ИП, просто зарегистрироваться в налоговой, — отмечает глава «Опоры России». — Там были свои минусы. Во-первых, эта мера касалась только ограниченной категории граждан. Во-вторых, людям не сказали, что будет через два года.

В конечном счете в налоговой на таких правах зарегистрировалось менее тысячи человек.

Какие перспективы

Механизм, предложенный Минфином, выглядит привлекательно, признает Александр Калинин. Однако остается несколько принципиальных не проработанных аспектов. Одна из причин, по которой самозанятые не хотят регистрироваться как ИП, — это тяжелая процедура отказа от этого статуса. В контексте предложенной схеме это должно выглядеть следующим образом:

— Пишешь заявление через приложение, и тебе автоматически приходит уведомление, что ты такой статус утратил. Но при этом в любой момент можешь получить его обратно, — говорит Калинин. — То есть вход простой, выход простой. Сейчас у нас со вторым проблемы.

freeelance5 Процедура отказа от статуса ИП должна быть максимально упрощена Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Второй вопрос — как фиксировать выручку: не все самозанятые обязаны устанавливать онлайн-кассы. «Третий момент и, наверное, самый главный — что будет с социальными взносами, — рассуждает собеседник портала. — Существует подход, при котором в процент от оборота заложены и социальные взносы, которые позволяют формировать социальную пенсию по старости».

У предпринимателей, по мнению Калинина, должна быть возможность варьировать перечень включаемых в процент с продаж социальных взносов — тем же пенсионерам, которых хватает среди самозанятых, они не нужны. Подход с фиксированными вмененными платежами не сработал четыре года назад, не сработает и сейчас, уверен руководитель «Опоры России».

В чем подвох

Простота механизма не заставит выйти из тени самозанятых, которые принципиально не хотят афишировать свою деятельность перед государством, считает руководитель налоговой практики юридической компании BMS Law Firm Давид Капианидзе. «Для этого есть основания: шансы, что низкая ставка недолго останется низкой, велики, так как основная задача властей сейчас — сбор средств, а вовсе не регистрация самозанятых граждан», — сказал специалист порталу iz.ru.Ставка налога с дохода для самозанятых пока не определена, заявил глава ФНС Михаил Мишустин в интервью. Однако он заверил, что она не превысит 6%. «Сейчас про упрощенной системе налогообложения 6% есть, и предприниматели считают это приемлемым», — отметил Александр Калинин в беседе с порталом iz.ru.

По его мнению, единственным стимулом легализоваться для них может стать включение в сумму налога взносов в пенсионный и другие внебюджетные фонды. «Особую актуальность это приобретает на фоне пенсионной реформы, которая предполагает повышение пенсионного возраста и необходимого стажа», — добавляет Капианидзе.