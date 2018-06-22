Самозанятым расширят сферы деятельности

В категорию самозанятых смогут попасть не только няни, репетиторы и домработницы, но еще и граждане, которые сами производят товары и продают их. Это следует из определения Минюста, разработанного по поручению правительства (документ есть в распоряжении «Известий»). При этом самозанятых ждет дополнительный бонус — их хотят полностью освободить от плановых проверок контрольных органов.

К категории самозанятых Минюст предлагает отнести физических лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, основанную исключительно на их личном труде. Под предпринимательской деятельностью имеется в виду продажа произведенных гражданами товаров, оказание услуг, выполнение работ для физических лиц (в том числе в свободное от основной работы время). Самозанятые не могут брать на работу сотрудников, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и должны предоставить в налоговую инспекцию уведомление о работе. Об этом говорится в законопроекте Минюста по вопросу определения статуса самозанятых граждан.

Сейчас конкретного определения понятия «самозанятые граждане» нет. В Налоговом кодексе они упоминаются как физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и оказывающие услуги другим физлицам. Как правило, это няни, репетиторы и домработницы. Определение самозанятого населения, которое дает Минюст, добавляет к их числу еще и тех, кто производит продукцию и продает ее.

В пресс-службе Минюста «Известиям» сообщили, что перед министерством поставили задачу дать универсальное определение работающим на себя гражданам, позволяющее им осуществлять наибольшее число видов деятельности. Однако конкретные сферы работы определят позднее. В пресс-службе Минэкономразвития «Известиям» сообщили, что поддерживают позицию Минюста по определению самозанятых.

Под это определение, могли бы подпадать, например, кондитеры, швеи и граждане, выращивающие сельхозпродукцию и продающие ее, отметил заместитель исполнительного директора «Опоры России» Иван Ефременков. Он напомнил, что сейчас самозанятыми могут стать только няни, репетиторы и домработницы.

Относиться к самозанятым, а не к другим видам предпринимателей, выгодно — для работающих на себя планируется создать упрощенный налоговый режим. Он может быть запущен с 1 июля 2019 года, говорил ранее министр экономического развития Максим Орешкин. Параметры этого режима еще не определены. Минфин предлагал установить для самозанятых специальный налог в 3–6% от дохода в зависимости от того, кому оказываются услуги. По словам Максима Орешкина, для самозанятых также предполагается упрощение режима налоговой отчетности.

— По большому счету, кроме ведения книги продаж в упрощенном виде, в виде приложения, использования специального банковского счета, с точки зрения отчетности предпринимателям больше ничего не придется делать, — говорил министр.

При этом самозанятых ждет еще один бонус, следует из пояснительной записки к законопроекту Минюста. Их могут полностью освободить от плановых проверок. Такая норма содержится в законопроекте о госконтроле, который находится сейчас на рассмотрении Госдумы.

Вопрос проверок самозанятых еще предстоит отрегулировать, отметил член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. Если такой сотрудник будет работать на дому, контрольные органы не смогут проверить его даже во внеплановом режиме, поскольку гражданин просто не пустит их представителей к себе домой на основании права на неприкосновенность жилища. При этом, если самозанятый арендует офис, сотрудники надзорных органов к нему прийти смогут. Эксперт добавил, что в законодательстве нужно предусмотреть возможность дистанционных проверок самозанятых: например, запрашивать у них необходимую документацию или просить предоставить определенную информацию о своей работе.

Сейчас самозанятые работают по патенту. Его стоимость составляет порядка 20 тыс. рублей в год. От индивидуальных предпринимателей работающие на себя граждане отличаются именно налоговыми режимами. Так, для ИП предусмотрено несколько видов налогообложения. По каждому из них отчисления государству и внебюджетным фондам превышают стоимость патента для самозанятых. При этом, если гражданин осуществляет самостоятельную предпринимательскую деятельность, но не зарегистрирован официально, ему грозит штраф в размере 2 тыс. рублей.