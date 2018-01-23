Прямой эфир

Минфин предлагает продлить налоговые каникулы для самозанятых россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин РФ предлагает продлить налоговые каникулы для некоторых категорий самозанятых россиян до конца 2019 года. Соответствующий проект поправок к федеральному закону размещен для общественного обсуждения на портале нормативных правовых актов.

Освободили от уплаты НДФЛ на 2017 и 2018 годы с доходов от оказания услуг физическим лицам тех репетиторов, нянь, домработниц, сиделок, уборщиц, водителей, дизайнеров, переводчиков, фотографов, мастеров, занимающихся ремонтом и строительством, и т. п., которые при этом не регистрируются индивидуальными предпринимателями. Условиями для этого были уведомление налоговой службы о своей деятельности и выполнение работ без привлечения наемной силы.

В настоящее время в финансовом ведомстве рассматривают возможность продлить налоговые каникулы этой категории граждан еще на год.

Для получения льготы работающие на себя граждане должны зарегистрироваться в налоговых органах.

По замыслу властей, налоговые каникулы должны вывести самозанятых россиян «из тени».

Стоит отметить, что льгота ожидаемого спроса не получила. По данным ФНС, на 1 января текущего года о своей деятельности заявили менее 1 тыс. человек, при этом 160 из них являются гражданами других государств. Во многих регионах самозанятые россияне совсем не регистрировались в налоговых органах.

По мнению экспертов РАНХиГС, причиной этому послужил небольшой срок, на который власти планировали освободить от налогов работающих на себя жителей России. Неопределенность их дальнейшего статуса и небольшой перечень попадающих под льготы видов деятельности также сыграли свою роль, сообщает телеканал «360».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин предложил создать удобный режим налогообложения для самозанятых граждан и перейти к транзакционным налогам: в таком случае люди платили бы проценты с денежных поступлений, а при их отсутствии никаких обязанностей по уплате не возникало бы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев предложил пересмотреть налог на движимое имущество
Медведев допустил изменение ставки НДФЛ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017