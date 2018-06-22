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Минюст расширит категорию самозанятых граждан

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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В категорию самозанятых могут попасть граждане, которые сами производят и продают товары. Это следует из определения Минюста, разработанного по поручению правительства, с которым ознакомились «Известия».

Так, самозанятыми считаются физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность исключительно на основе их личного труда. Под предпринимательской деятельностью понимается продажа произведенных гражданами товаров, оказание услуг, выполнение работ для физических лиц (в том числе в свободное от основной работы время).

Отмечается, что подходящие под определение граждане не могут брать на работу сотрудников, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и должны уведомить налоговую инспекцию о работе.

Подробнее о дополнительных бонусах категории самозанятых граждан читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Самозанятым расширят сферы деятельности

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