Минюст предложил лишать свободы за ложные оценки в сфере госзакупок

За выдачу заведомо ложных заключений в сфере госзакупок экспертам будет грозить до четырех лет лишения свободы. Поправки, предложенные Минюстом, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами заседания.

Для этого УК дополнят новой статьей. Проект изменений (есть у «Известий») предусматривает для экспертов как уголовное, так и административное наказание. Авторы считают, что это поможет бороться с преступлениями при госзакупках, однако участники рынка опасаются перегибов.

Сейчас эксперты также несут ответственность за выдачу заведомо ложного заключения, однако степень этой ответственности не установлена. Поправки уже согласованы с Минэкономразвития, Генпрокуратурой, Минтрудом, Федеральной антимонопольной службой и ФСБ.

Подробнее — в материале «Известий»:

Экспертное заключение