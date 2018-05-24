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Кудрин назвал самую коррумпированную сферу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что сфера госзакупок является самой проблемной в плане борьбы с коррупцией. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ.

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«Самая серьезная болевая точка у нас в стране в части коррупции — это государственные закупки <...> Очень много завышенных цен», — приводит ТАСС комментарий руководителя органа контроля.

Кудрин пояснил, что видит много коррупционных признаков практически во всех областях, в том числе в сферах проектирования, строительства, ремонтов, а также технического обеспечения министерств и бюджетных учреждений.

Он заявил, что ставит перед собой задачу разобраться в этом вопросе.

«С участием Счетной палаты, Минфина мы сделаем там решительные шаги в ближайшие 2–3 года», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее Кудрин утверждал, что для борьбы с коррупцией необходимо не только наказывать виновных, но и вырабатывать механизмы противодействия коррупции.

22 мая депутаты Госдумы одобрили предложение президента РФ назначить Кудрина главой Счетной палаты. Предыдущая председатель СП Татьяна Голикова сложила полномочия 17 мая.

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