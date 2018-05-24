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Кудрин заявил об усилении Счетной палатой борьбы с коррупцией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал одним из важных направлений работы ведомства борьбу с коррупцией.

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«Мы будем усиливать антикоррупционную тематику в Счетной палате. И, повторяю, надо не только поймать за руку (виновных. — iz.ru), но это выработка институтов и механизмов противодействия коррупции, то есть недопущение коррупции», — сказал он корреспонденту iz.ru в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Кудрин напомнил, что на посту министра финансов РФ разрабатывал «предложения по процедуре обоснования расходов, по процедуре прохождения закупок».

По его словам, эти меры «процентов на 20 снижают коррупцию в стране», однако они сегодня «не вполне реализованы».

Ранее в мае Кудрин назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетов работы Счетной палаты. Он отметил, что следует сосредоточиться не только на том, чтобы ловить виновных за руку, «но и прежде всего создавать механизмы предотвращения коррупции, максимально снижать для нее возможности».

22 мая Госдума одобрила предложенную президентом РФ кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты. Предыдущая глава ведомства Татьяна Голикова сложила полномочия 17 мая.

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