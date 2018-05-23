Информаторов оставят без защиты

Сотрудники бизнес-компаний, сообщившие о коррупционных правонарушениях, не попадут под защиту закона «О противодействии коррупции». Исключение будет сделано только для тех, кто расскажет о подкупе иностранных должностных лиц при заключении международных коммерческих сделок. Такое решение было принято в Госдуме на совещании по доработке соответствующего правительственного законопроекта ко второму чтению, рассказали «Известиям» его участники. Информацию подтвердил и замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный («Единая Россия»). Эксперты полагают, что в итоге сотрудники будут сообщать о коррупции только при наличии личной выгоды: например, получая за это 10% от суммы несостоявшейся сделки.

Действующее законодательство обязывает государственных и муниципальных служащих сообщать о фактах коррупции в ведомстве представителям работодателя или в прокуратуру. В октябре 2017 года правительство РФ предложило добавить в закон «О противодействии коррупции» ряд мер по защите информаторов от преследований. В частности, гарантировать им полную конфиденциальность, право на бесплатную юридическую помощь и двухлетний иммунитет от увольнения и понижения в должности. Даже наложить дисциплинарное взыскание на такого сотрудника можно будет только решением специально созданного в компании коллегиального органа.

В декабре документ приняли в первом чтении с условием доработки. 21 мая комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции на закрытом совещании с участием представителей администрации президента (АП), правительства, Генпрокуратуры и Верховного суда обсудил варианты поправок.

Основная дискуссия развернулась вокруг перечня лиц, на которых должна распространяться защита от преследований, рассказали «Известиям» участники мероприятия. Минтруд — разработчик законопроекта — настаивал на максимально широком применении нормы — в отношении как чиновников, так и работников любых коммерческих предприятий. Это существенно повысит эффективность борьбы с «откатами», заявили в ведомстве. Однако против такого подхода выступила Генпрокуратура и представители администрации президента. Там полагают, что нововведения должны затронуть лишь тех, на кого распространяется антикоррупционное законодательство, — государственных и муниципальных служащих, сотрудников Центробанка, Пенсионного фонда, фондов социального и обязательного медицинского страхования, а также работников госкорпораций и публично-правовых компаний.

Для малого и среднего бизнеса такая норма станет непосильной нагрузкой и может вызвать бесконечную череду трудовых споров, указывали в АП. При этом крупный бизнес сам создает подразделения по профилактике коррупции, и нет необходимости нагружать его жестко регламентированными процедурами. Обратиться за защитой своих прав в прокуратуру или в суд любой гражданин может самостоятельно независимо от места работы — никаких ограничений для этого нет.

В 2012 году, присоединившись к конвенции Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, РФ взяла на себя обязательство обеспечить на законодательном уровне гарантии защиты лиц, сообщивших о коррупции.

— В результате дискуссии была достигнута договоренность, что необходимо проработать вопрос о распространении института защиты на работников коммерческих предприятий только в той части, которая касается имплементации международных норм, то есть подкупа иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. Формулировка этой нормы требует тщательной проработки, мы подготовим ее к следующему совещанию, — пояснил «Известиям» Анатолий Выборный.

Решение распространить действие закона только на госструктуры вполне логично с учетом серьезности нарушений, считает глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

— Защищать чиновников, сообщающих о таких фактах, просто необходимо. Что касается бизнеса, то здесь возникают риски развития схем манипуляций и нечестной конкуренции. Кроме того, основные игроки большого бизнеса в той или иной степени и форме финансируются государством и попадают под действие закона, а для малого и среднего эта тема не настолько актуальна, — заявил «Известиям» эксперт.

Если исключить бизнес из-под действия закона, это негативно скажется на желании сотрудников оглашать факты коррупции, поскольку сейчас никаких гарантий защиты у них нет, отметил гендиректор юридической компании «Глазунов и Семенов» Валерий Глазунов. Принятие инициативы позволило бы сократить коррумпированность закупок для государственных и муниципальных нужд. Необходимо доработать предложенные меры защиты с учетом специфики работы бизнес-компаний и в будущем ввести их в законодательство, полагает юрист.

Для бизнеса предлагаемые правительством схемы неактуальны, к тому же они создают риск манипуляций работодателями со стороны работников, заметил глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Кроме того, ключевым драйвером борьбы с коррупцией должны выступать правоохранительные органы и гражданское общество, считает эксперт.

Сотрудник будет сообщать о фактах коррупции только при наличии личной выгоды, отметил в беседе с «Известиями» и глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— В Америке до 2014 года за сообщение о коррупции предлагалась выплата до $100 тыс., но это не работало. Но как только они изменили сумму вознаграждения на 10% от коррупционной сделки, история стала выстраиваться, — пояснил он.

Ожидается, что второе чтение законопроекта состоится в течение весенней сессии Госдумы, окончательно инициатива должна быть принята до конца 2018 года.