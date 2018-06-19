Экспертное заключение

За выдачу заведомо ложных заключений в сфере госзакупок экспертам будет грозить до четырех лет лишения свободы. Такие поправки в законодательство накануне поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, рассказал «Известиям» источник, знакомый с итогами ее заседания. Проект изменений (есть в распоряжении «Известий») предусматривает для экспертов как уголовное, так и административное наказание. Авторы уверены, что это поможет бороться с преступлениями при госзакупках, однако участники рынка опасаются перегибов.

Действующее законодательство о госзакупках предполагает участие экспертов на различных этапах сделки. Заказчики по государственным и муниципальным контрактам вправе привлекать их для проверки конкурсной документации, заявок потенциальных исполнителей и выполненных работ, а также для оценки компаний на предмет соответствия дополнительным требованиям. И хотя в законе о контрактной системе в сфере госзакупок указано, что эксперт несет ответственность за выдачу заведомо ложного заключения, эта ответственность для них не установлена. А меры наказания, предусмотренные в КоАП и УК, к госзакупкам неприменимы.

Поэтому Минюст предложил устранить пробел и предусмотреть административное и уголовное наказание для таких случаев. Для этого УК дополнят новой статьей. Если ущерб оказался крупным и превысил 2,25 млн рублей, экспертам будет грозить штраф до 300 тыс. рублей или лишение свободы сроком до года. Если ложное заключение привело к смерти человека или причинило тяжкий вред здоровью, сумма штрафа составит от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а срок заключения — до трех лет. При гибели нескольких человек максимальная мера наказания — до четырех лет лишения свободы. Расследованием таких дел займутся следователи Следственного комитета РФ.

Для случаев, когда ущерб составил менее 2,25 млн рублей и не было тяжких последствий, в проекте Минюста предусмотрено административное наказание. Для самих экспертов — штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификация от 6 месяцев до года, для экспертных организаций — штраф в размере 100–150 тыс. рублей.

«Заведомо ложное заключение способствует совершению других, более опасных деяний, в частности, хищений в сфере закупок», — говорится в сопроводительных документах к проекту. Также выдача такого заключения может причинить вред жизни и здоровью граждан — например, в случае с экспертизой лекарств, отмечают разработчики.

Как следует из сопроводительных материалов, поправки были подготовлены во исполнение поручения президента РФ и уже согласованы с Минэкономразвития, Генпрокуратурой, Минтрудом, Федеральной антимонопольной службой и ФСБ.

Из-за большого количества злоупотреблений в сфере госзакупок и их общественной опасности законодатели последовательно выделяют их в самостоятельные составы правонарушений, пояснил управляющий партнер юрфирмы «Интеллектуальный капитал» Роман Скляр. Он напомнил, что в апреле 2018 года в УК уже была введена статья, предусматривающая наказание за злоупотребления при госзакупках и подкуп работников контрактных служб, управляющих и членов комиссий по закупкам.

Многочисленные нарушения вызваны отсутствием нормального аудита, считает глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

— Мы не так давно столкнулись с ситуацией, когда структура, созданная при министерстве, сама формирует техзадание и сама же пишет экспертные заключения, — рассказал он «Известиям».

По словам Кирилла Кабанова, в новом национальном плане по противодействию коррупции госзакупки станут одним из приоритетных направлений — этим вопросом сейчас активно занимаются Следственный комитет и ФСБ.

— Введение санкций — вполне логичная мера. Лично я считаю, что наказание должно быть более жестким, — сказал глава комитета.

Он также добавил, что некоторое время назад эта тема поднималась на заседании экспертного совета при управлении президента по вопросам противодействия коррупции, и тогда предлагалась установить еще более строгую ответственность.

— Не вызывает сомнений, что представление заведомо ложной экспертизы способствует коррупционным преступлениям. Кроме того, некачественно проведенная экспертиза построенных объектов впоследствии может привести к тому, что в эксплуатацию будут запущены объекты, не соответствующие условиям безопасности. А это может вылиться в человеческие жертвы, — заявил «Известиям» председатель правления ассоциации юристов России Владимир Груздев.

При этом наказывать будут не за экспертные ошибки, а за недобросовестность при составлении заключения, отметил он.

Санкции предостерегут от заведомо преступных действий, считает член экспертного совета комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности, заместитель гендиректора ООО «Аукционный тендерный центр» Денис Ершов. При этом он отметил, что вопрос определения того, были ли эти действия на самом деле злонамеренными, остается открытым и в экспертном сообществе опасаются перегибов. Для арбитражных управляющих ответственность уже повышена — их могут дисквалифицировать за несоответствие отчетной документации установленным требованиям, даже если речь идет об опечатке по невнимательности.

— Если в заключении содержатся необъективные данные, которые были внесены ошибочно и не были перепроверены, это всегда можно расценить как злонамеренность, — заметил он.

По мнению Дениса Ершова, в сфере госзакупок существуют гораздо более коррупциогенные моменты — например, злоупотребления при заключении договора с единственным поставщиком и составление некорректной конкурсной документации. На это также стоит бы обратить внимание, считает глава комитета ТПП.

Законодательство не должно развиваться через призму постоянного ужесточения, отметил зампред комитета ТПП по развитию системы закупок Игорь Башинский. Такой подход может привести к уменьшению количества экспертов, что негативно скажется на закупочной деятельности. По его мнению, за нарушения необходимо лишать возможности заниматься экспертизой на определенный срок и использовать систему штрафов. Также Игорь Башинский опасается, что новации создадут дополнительную нагрузку на Следственный комитет, а это может увеличить сроки рассмотрения дел. Что, по его мнению, опять же окажет на закупочную деятельность отрицательное влияние.