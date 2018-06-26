Налог для самозанятых протестируют в четырех регионах

Новый налог для самозанятых граждан предложено протестировать в четырех регионах с 1 января 2019 года. Об этом во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сказал глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Как сообщает пресс-служба Кремля, тестовыми регионами станут Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан. С помощью мобильного приложения платеж можно будет оформить в один клик, без сдачи справок и документов.

22 июня Министерство юстиции по поручению правительства разработало представление, расширяющее категорию самозанятых граждан. К их числу добавят тех, кто сами производят и продают товары, в том числе в свободное от работы время. В определении уточняется, что самозанятые не могут нанимать сотрудников, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и обязаны уведомить налоговую инспекцию о работе.