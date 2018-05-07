В России может появиться новый налог — так называемый налог на профессиональный доход. Его планируется взимать с самозанятых граждан. Ставка по нему составит 3% для тех, кто оказывает услуги физлицам, и 6% — для работающих с юрлицами, рассказал замминистра финансов Илья Трунин. Предполагается, что граждане смогут платить налог через специальное приложение, которое будет работать как касса. Эта мера — еще одна попытка российских властей решить острую проблему теневой занятости.

Инициатива с налогообложением самозанятых начала активно обсуждаться относительно недавно. Связано это преимущественно с максимизацией доходной части бюджета в сложных экономических условиях. В мартовском послании Федеральному собранию президент отметил, что к 2025 году страна должна увеличить ВВП на душу населения в полтора раза. Легализация теневых доходов направлена как раз на достижение данной цели.

Ставки налога вполне обоснованны и необременительны. А с процедурой учета доходов и взимания налога не должно возникнуть проблем. По крайней мере, в регионах с хорошим доступом в интернет. Другой вопрос, что именно может побудить граждан массово регистрироваться в качестве самозанятых. Здесь, как обычно, две опции: пряник и кнут.

Первое — это налоговые вычеты, доступ к маркетинговым сервисам, бонусы для покупателей их услуг. Честно говоря, пряник так себе, не мотивирует. Бонусы для покупателей могли бы стимулировать и развивать конкуренцию. Но, чтобы их получить, нужны подтверждающие документы, а это дополнительные издержки для самозанятого.

С кнутом проще. Выявить людей можно, отследив регулярные платежи на банковские карты. Но, учитывая, что в основном деятельность самозанятых — это оказание услуг физлицам, уход в кэш будет безболезненным. Принудить к выводу доходов из тени могла бы отмена бесплатной неэкстренной медицинской помощи для официально неработающих, но бесплатная медицина закреплена в конституции. Одновременно с введением налога на профессиональный доход можно ввести налог на тунеядство в качестве альтернативы. Тогда как минимум те, у кого налог с дохода будет меньше, выйдут из тени и воспримут этот сбор уже как благо.

Люди не пойдут регистрироваться, пока не будут точно понимать неотвратимости наказания или же пока преимущество выхода из тени не будет ощутимо. Один из аргументов для сохранения доходов в тени — возможное увеличение налоговой ставки. Население всегда трудно убедить в том, что она не вырастет в будущем. Таким образом, чтобы налог был эффективным, нужно повысить доверие граждан к государству.

Доходы самозанятых низкие, а значит, и размер налоговых сборов будет низким. По моим оценкам, от 100 до 200 млрд рублей в год в зависимости от количества самозанятых. Их в России, по разным подсчетам, от 14 до 22 млн человек. В таких условиях целесообразно выводить доходы из тени только при минимальных расходах на администрирование. То есть налоговой службе придется найти эффективные инструменты выявления нелегальной предпринимательской деятельности.

Уже зарегистрировавшиеся в качестве ИП граждане вряд ли массово перейдут на новую систему налогообложения: в случае перехода работающие с юридическими лицами предприниматели не получат никакой выгоды по ставке, а вот компании-контрагенты, вероятнее всего, откажутся от их услуг ввиду особенностей документооборота.

На доходах граждан, которые все-таки решат узаконить свою трудовую деятельность, уплата налога вряд ли скажется: следуя примеру крупного бизнеса, при росте издержек они перенесут новую статью расходов на конечного потребителя.

Автор — руководитель управления рейтингов корпоративного сектора Национального рейтингового агентства

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