Ключевым вопросом оживления экономики страны являются инвестиции в основной капитал. Они решают сразу несколько проблем — это и модернизация экономики, и ее диверсификация, и повышение темпов роста. Чтобы стимулировать капиталовложения, требуется изменение экономической политики, в том числе налоговой. До сих пор ряд решений сдерживали приток инвестиций — например, в случае с налогообложением нового оборудования. В принципе большой проблемы нет. Во всем мире значительная часть налогов устроена так, что они, во-первых, стимулируют инвестиции, во-вторых, позволяют собирать дополнительные доходы, когда эти инвестиции уже начинают работать. Понятно, что если мы поставили станок, он начинает функционировать, стартует выпуск продукции, и вот он — доход, с него и надо брать налоги. А мы почему-то хотим брать налоги еще на той стадии, когда никаких доходов, по сути, нет, то есть на этапе установки этого станка.

Для настройки налоговой системы требуется время, поэтому целесообразно модернизацию налоговой политики разделить на два этапа. Первый — это действия, которые можно совершить в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Второй можно будет реализовать, когда экономика выйдет на приемлемые темпы роста, и надо будет обеспечивать устойчивость развития. На первом этапе главная задача состоит в повышении темпов роста. Налоговая система должна снять излишние ограничения для развития бизнеса. На втором этапе для поддержания приемлемых темпов роста может потребоваться более сложная налоговая система, где возникают сюжеты с учетом возможностей цифровизации экономики, адаптивных настроек налоговой политики. Например, уже сейчас каждый кассовый аппарат подключен к сети интернет и ФНС практически в реальном режиме видит покупки гражданин в любом магазине по всей территории страны. Это такой массив данных, который демонстрирует, как каждый магазин функционирует, что в нем продается в какой день недели, в каких масштабах. Это совершенно иной уровень сбора и качества информации.

Если мы будем иметь такие данные не только о продажах, но и о других направлениях деятельности, то налоговая система в будущем сможет подстраиваться под конъюнктурные изменения экономики, мягко на них реагировать и снижать возникающие риски. Мы планируем эту тему обсудить, в том числе на предстоящем в марте Столыпинском форуме. Пока же у нас задача простая, нам надо сделать так, чтобы придать динамизм нашей экономике, потому что, как только начнется это движение, появятся доходы, будет возможность маневрировать ресурсами для достижения целей развития и улучшения жизни в нашей стране.

Президент России Владимир Путин в послании к Федеральному собранию объявил требования к темпам роста экономики на ближайшие восемь лет: они должны составить в среднем 5,2% в год (общий рост в 1,5 раза). Для сравнения, в прошлом году наша экономика увеличилась на 1,5%. Добавьте сюда долю инвестиций в структуре ВВП, которая должна вырасти с 21% до 27%, и станет понятно, что задача перед страной стоит амбициозная. Это триллионы рублей инвестиций, которые должны направляться в разные сектора экономики. И эту задачу способен решить бизнес, это не задача бюджета. Но бизнес в таком случае должен понимать, что он получит взамен, где те доходы, ради которых он будет инвестировать. Для этого соотношение риск-доход должно быть приемлемым. Новая налоговая политика должна снижать издержки бизнеса, чтобы формировать дополнительные доходы, которые потом, в перспективе 3–5 лет, через налог на прибыль, через другие налоги повысят доходную базу бюджета.

Модернизация должна затронуть и налоги физических лиц. Это не вопрос ближайших двух-трех лет, но рано или поздно это надо будет сделать. Богатые косвенно, через свое имущество, должны платить больше, чем они платят сейчас. В России, по сравнению с другими странами, богатые платят очень маленькие налоги.

Далее, медианная зарплата в России сейчас меньше 30 тыс. рублей. Это очень маленькие деньги, а большая часть населения получает именно их. Мы с этих низких зарплат продолжаем брать 13% налогов, а потом этим же людям мы компенсируем низкий уровень доходов через социальные платежи. Нужно хотя бы прожиточный минимум не облагать налогом — это повысит благосостояние низкодоходных групп населения и сыграет против бедности.

Сейчас можно рассчитывать на то, что наконец появилась определенность. Многие решения по изменению налоговой политики могут быть приняты уже в течение 2018 года.

Автор — доктор экономических наук, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН

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