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ФНС выплатит россиянам деньги на уплату нового налога

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал в интервью газете «Коммерсант» об инициативе выплачивать самозанятым россиянам по 10 тыс. рублей в качестве налогового капитала.

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В ФНС разрабатывается система стимулов для того, чтобы самозанятые россияне сами захотели зарегистрироваться в налоговой службе, один из них — выплаты при регистрации.

«Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате», — сказал Мишустин. 

По официальным данным ФНС, 25 млн россиян получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход. 

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Михаил Мишустин 26 июня заявил о том, что налог для самозанятых с 1 января 2019 года протестируют в четырех регионах.

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