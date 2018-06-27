ФНС выплатит россиянам деньги на уплату нового налога

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин рассказал в интервью газете «Коммерсант» об инициативе выплачивать самозанятым россиянам по 10 тыс. рублей в качестве налогового капитала.

В ФНС разрабатывается система стимулов для того, чтобы самозанятые россияне сами захотели зарегистрироваться в налоговой службе, один из них — выплаты при регистрации.

«Мы думаем о предоставлении самозанятым в момент регистрации налогового капитала на развитие, за счет чего может быть уменьшена примерно на четверть в год сумма платежей к оплате», — сказал Мишустин.

По официальным данным ФНС, 25 млн россиян получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным Михаил Мишустин 26 июня заявил о том, что налог для самозанятых с 1 января 2019 года протестируют в четырех регионах.