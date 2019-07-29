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В ПФР рассказали об условиях для лишения пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях человек может лишиться права на получение пенсии, либо возникают обстоятельства, уменьшающие ее размер.

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Так, осторожными надо быть молодым людям, получающим пенсии по потере кормильца. В случае смерти одного из родителей они имеют право на выплаты до 18 лет, а при поступлении в университет пенсия платится до 23 лет. Однако как только обучение будет завершено, пенсию платить перестанут. При этом информацию о прекращении обучения обязаны предоставлять сами получатели, отмечает «Российская газета».

Также переплаты возможны в случае смерти иждивенца, за которого установлена прибавка к пенсии. В 2019 году фиксированная выплата составляет 5,3 тыс. рублей, у пенсионера с одним иждивенцем она повышается на треть — до 7,1 тыс. рублей, с двумя иждивенцами — на две трети до 8,8 тыс. рублей, напомнили в ПФР.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», если своевременно не предоставить нужную информацию о потере права на прибавку к пенсии, может возникнуть переплата, в результате чего придется возвращать лишние деньги.

1 апреля президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума. При этом пересчет доплат будет проводиться после того, как пенсию доведут до уровня МРОТ, если она от него отстает.

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