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ПФР предложил пересмотреть механизм выплат пенсии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пенсионный фонд России (ПФР) предложил изменить механизм расчета порога пенсионных накоплений. Письмо с таким предложением Минтруд разослал заинтересованным министерствам для обсуждения.

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В частности, ПФР выступает за повышение суммы, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Как пишет издание РБК, если механизм будет изменен, то увеличится доля россиян, которые при выходе на пенсию получат накопительную часть в виде единовременной выплаты.

Сейчас пенсии выплачиваются единовременно только в том случае, если рассчитанная для них накопительная часть на день назначения составляет менее 5% от суммы общей пенсии.

Если сумма превышает 5%, то гражданину назначается накопительная пенсия. Для назначения такой пенсии гражданину необходимо иметь около 177 тыс. руб. пенсионных накоплений.

ПФР предлагает назначать накопительную пенсию лишь тем гражданам, у которых она будет выше 20% от прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8846 рублей.

Для получения накопительной пенсии нужно будет иметь на счету 450–500 тыс. рублей, посчитали аналитики.

Ранее стало известно, что в России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста.

Как выяснили «Известия», проанализировав данные статистики, при этом из 6 млн неработающих пожилых людей часть закончили трудиться досрочно или уже не могут этого делать из-за инвалидности.

Также сообщалось, что с 1 августа ПФР пересчитает страховые выплаты пенсионерам, работавшим в 2018 году. Максимальная прибавка к пенсии составит чуть больше 261 рубля.

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