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Минтруд установил прожиточный минимум в 11 185 рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Министерство труда и социальной защиты РФ повысило на 4,1% прожиточный минимум на душу населения за II квартал 2019 года, его величина составила 11 185 рублей. Об этом говорится в приказе, опубликованном в пятницу, 23 августа, на портале нормативно-правовой информации.

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«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по РФ за II квартал 2019 года на душу населения 11 185 рублей, для трудоспособного населения — 12 130 рублей, для пенсионеров — 9236 рублей, для детей — 11 004 рубля», — указано в документе.

По данным ТАСС, в I квартале 2019 года прожиточный минимум в целом по России составлял 10 753 рубля, для трудоспособного населения — 11 653 рубля, пенсионеров — 8894 рубля, детей — 10 585 рублей.

О планах повысить прожиточный минимум на 4,1% в министерстве сообщили в начале июля. Это объясняется подорожанием продуктов питания, стоимость которых формирует его величину. За II квартал текущего года поднялись цены на большинство продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину. Заметнее всего подорожали овощи.

7 июля Росстат назвал продукты, которые сильнее всего подорожали в 2018 году. По данным службы, наиболее значительно цены выросли на пшено и капусту. Также увеличилась стоимость сахара, яиц и репчатого лука.

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