Минтруд отреагировал на предложение сделать рабочую неделю четырехдневной

В Министерстве труда и социальной защиты получили письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) с предложением о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Об этом во вторник, 13 августа, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей — всех сторон социального партнерства», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что действующий Трудовой кодекс (ТК) устанавливает максимальную продолжительность рабочей недели (не более 40 часов), а нижней границы не существует, уточняет телеканал «360».

В организациях количество часов в рабочем дне, так и количество самих рабочих дней может быть уменьшено в рамках социального партнерства или коллективного договора уже сегодня, передает RT.

Ранее 13 августа Федерация независимых профсоюзов России призвала перевести граждан на четырехдневную рабочую неделю при обязательном сохранении прежнего размера заработной платы. Соответствующие предложения были направлены в Минтруд.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская назвала популизмом предложение ФНПР перейти на четырехдневную рабочую неделю.

11 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. По словам главы правительства, технологический прогресс приводит к сокращению рабочего времени и расширению досуга.